04 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Erro grosseiro em falsificação de placa leva homem para a prisão

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
A sequencia alfanumérica não condiz com placa de Mercosul
A sequencia alfanumérica não condiz com placa de Mercosul

Um erro grosseiro na falsificação da placa levou à prisão de um motociclista na manhã desta quarta-feira (4), na região do bairro Eloy Chaves, em Jundiaí. A ocorrência foi registrada por guardas municipais do Apoio Tático, que desconfiaram da placa com cores e padrão Mercosul, mas com a sequência alfanumérica do modelo antigo de placas.

Os GMs Zarantonello, Fialho, Franciane e Molero realizavam patrulhamento quando notaram que a placa da motocicleta estava com sinais de adulteração. Foi dada ordem de parada, mas o condutor não obedeceu de imediato. Após ser alcançado, alegou que não teria ouvido a determinação dos agentes.

Durante a vistoria, os guardas constataram que a moto estava com motor pertencente a outro veículo, com numeração suprimida. Além disso, havia indícios de que se tratava de veículo com baixa permanente, adquirido em leilão, o que impediria sua circulação regular.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários