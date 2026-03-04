O coordenador da Defesa Civil, coronel João Gimenez, destacou que o volume registrado neste início de ano chama a atenção e exige monitoramento constante. “Estamos acompanhando as condições climáticas em tempo real e atuando de forma preventiva e emergencial sempre que necessário. O volume acumulado em apenas dois meses é extremamente significativo e reforça a importância do planejamento e das ações antecipadas realizadas pela Administração”, afirmou.

Os dois primeiros meses de 2026 foram marcados por volumes de chuva acima da média em Jundiaí. De acordo com a Defesa Civil, entre janeiro e fevereiro deste ano, foram registrados 1.053 milímetros de chuva, o que representa 50,46% de todo o volume de 2025, quando o acumulado foi de 2.087 milímetros.

O trabalho integrado da força-tarefa, composta pela Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), Divisão Florestal da Guarda Municipal da Secretaria de Segurança Pública (SMSP) e Corpo de Bombeiros, tem sido fundamental para minimizar os impactos das chuvas intensas.

Entre os principais fatores que contribuíram para esse resultado, está o trabalho preventivo realizado ao longo de todo o ano de 2025 da ‘Operação contra Enchentes’, com limpeza e desobstrução de galerias pluviais, hidrojateamento, manutenção de bocas de lobo e ações de desassoreamento em diversos pontos da cidade.

Atualmente, mais de 40 equipes atuam simultaneamente nas regiões Central, Leste, Sul, Norte e Oeste do município. “A força-tarefa mobilizada demonstra o compromisso da administração com a prevenção. As ações são permanentes. A limpeza regular das galerias e o desassoreamento são fundamentais para garantir o escoamento adequado da água e reduzir os transtornos à população”, explicou o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra.