Diante do aumento da migração de pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Jundiaí instituiu o Núcleo de Ordem Urbana, uma estratégia permanente de atuação integrada entre secretarias municipais e forças de segurança para enfrentar, de forma coordenada, questões relacionadas à ocupação irregular de áreas públicas, pessoas em situação de rua, tráfico de drogas, saúde pública, comércio irregular de sucatas e limpeza urbana.

A primeira operação foi realizada na manhã desta terça-feira (3), nas regiões da Ponte São João e São Camilo, onde havia ocupações irregulares de áreas públicas. Durante a ação, as equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) realizaram atendimentos individualizados, com oferta de acolhimento nos equipamentos da rede socioassistencial e recâmbio para pessoas de outros municípios.

LEIA MAIS:

Sobre o Núcleo de Ordem Urbana