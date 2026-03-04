Diante do aumento da migração de pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Jundiaí instituiu o Núcleo de Ordem Urbana, uma estratégia permanente de atuação integrada entre secretarias municipais e forças de segurança para enfrentar, de forma coordenada, questões relacionadas à ocupação irregular de áreas públicas, pessoas em situação de rua, tráfico de drogas, saúde pública, comércio irregular de sucatas e limpeza urbana.
A primeira operação foi realizada na manhã desta terça-feira (3), nas regiões da Ponte São João e São Camilo, onde havia ocupações irregulares de áreas públicas. Durante a ação, as equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) realizaram atendimentos individualizados, com oferta de acolhimento nos equipamentos da rede socioassistencial e recâmbio para pessoas de outros municípios.
Sobre o Núcleo de Ordem Urbana
A iniciativa reúne equipes da Assistência e Desenvolvimento Social, Segurança Pública, Saúde e Serviços Públicos, em parceria com a Guarda Municipal, polícias Militar e Civil. O objetivo é unir organização urbana e acolhimento social, com ações de abordagem, identificação, encaminhamento e oferta de recâmbio, sempre com respeito e dignidade.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou que a proposta busca equilíbrio entre firmeza e cuidado. “Nosso foco é organizar a cidade sem abrir mão do olhar humano. É acolher, orientar e construir caminhos, ao mesmo tempo em que garantimos mais segurança e qualidade de vida para todos. Quando trabalhamos de forma conjunta e equilibrada, quem ganha é a cidade”, afirmou.
Com a abordagem social, a ação incluiu a verificação das condições de saúde e a oferta de acolhimento ou recâmbio para as pessoas em situação de rua. As áreas desocupadas passaram por limpeza e remoção de materiais pelas equipes de Serviços Públicos. A Vigilância Sanitária realizou vistoria para identificar possíveis criadouros do mosquito da dengue e focos de roedores, contribuindo para o controle da saúde pública. A Fiscalização do Comércio também atuou na verificação de estabelecimentos irregulares, como depósitos de sucata e ferro-velho. Já a equipe de Mobilidade e Transportes realizou o recolhimento de veículos abandonados ou em mau estado de conservação.
O coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Dr. Adalberto Ceolin, ressaltou que as ações serão contínuas. “As operações ocorrerão semanalmente. O primeiro passo é acolher quem aceita atendimento e encaminhar aos serviços da Assistência Social. Também atuamos na prevenção em saúde pública, com a verificação de focos de dengue e de crimes ambientais, como o descarte irregular de materiais. A integração entre as secretarias garante mais eficiência”, afirmou.
Já o secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, destacou que a atuação integrada reforça o ordenamento urbano. “Estamos promovendo a limpeza das áreas públicas utilizadas de forma irregular, recolhendo materiais e averiguando a situação de cada pessoa presente. Durante as abordagens, ofertamos os serviços da assistência e o recâmbio. É uma operação ampla e contínua da gestão”, destacou.