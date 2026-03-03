Cerca de 800 atletas do Time Jundiaí participaram do mutirão ‘Avaliação em Movimento’, durante o último final de semana. A iniciativa promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio do Centro Integrado de Avaliação e Monitoramento (CIAM) da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), foi realizada no Complexo Esportivo Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão, com foco total na preparação para a temporada 2026.
Voltado aos esportistas do programa ‘Esporte Campeão’, que representam o município em competições regionais e nacionais, o mutirão ofereceu exames clínicos e avaliação física individualizada, garantindo mais segurança, preparo e acompanhamento profissional no início do novo ciclo esportivo. O prefeito Gustavo Martinelli acompanhou o evento e destacou que a ação faz parte dos compromissos assumidos pela gestão. “Nós estamos aqui, tirando do papel, do nosso plano de governo, essa ação. Investir no acompanhamento e na saúde dos nossos atletas é investir no futuro do esporte de Jundiaí”, afirmou.
Para a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, o evento marca um avanço na política pública esportiva do município. “Esse evento é, primeiramente, um sonho sendo realizado, uma construção muito coletiva com o objetivo de tratar bem os nossos atletas. Cada um aqui é muito importante para que isso seja consolidado nas nossas rotinas e, a partir daqui, já estamos organizando para levar essa iniciativa também aos bairros”, ressaltou. Com o mutirão, a Prefeitura reforça a estratégia de acompanhamento permanente dos atletas do Time Jundiaí, fortalecendo a base esportiva e ampliando o cuidado com a saúde e o desempenho dos competidores.
A iniciativa contou com a parceria da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEF), da UniAnchieta, da Unimed e da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS).