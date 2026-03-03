Cerca de 800 atletas do Time Jundiaí participaram do mutirão ‘Avaliação em Movimento’, durante o último final de semana. A iniciativa promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio do Centro Integrado de Avaliação e Monitoramento (CIAM) da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), foi realizada no Complexo Esportivo Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão, com foco total na preparação para a temporada 2026.

Voltado aos esportistas do programa ‘Esporte Campeão’, que representam o município em competições regionais e nacionais, o mutirão ofereceu exames clínicos e avaliação física individualizada, garantindo mais segurança, preparo e acompanhamento profissional no início do novo ciclo esportivo. O prefeito Gustavo Martinelli acompanhou o evento e destacou que a ação faz parte dos compromissos assumidos pela gestão. “Nós estamos aqui, tirando do papel, do nosso plano de governo, essa ação. Investir no acompanhamento e na saúde dos nossos atletas é investir no futuro do esporte de Jundiaí”, afirmou.

