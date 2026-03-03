A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), tem realizado ações de roçagem e conservação em todas as regiões do município.
Dois locas que receberam os serviços de roçada, raspagem e limpeza foram as avenidas Luiz Gobbo e Atílio Gobo, até a altura da Igreja da Varginha, associada à Paróquia Santa Rosa de Lima, no Santa Clara. A ação tem como objetivo melhorar o aspecto urbano, garantir mais segurança para pedestres e motoristas e contribuir para a manutenção dos espaços públicos.
De acordo com o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra, o cronograma de serviços é definido com base em vistorias técnicas e nas demandas apontadas pela população. “O Departamento de Parques, Jardins e Praças mantém um planejamento contínuo, que contempla todas as regiões da cidade. Esse mutirão no Santa Clara reforça nosso compromisso com a conservação dos espaços públicos e a qualidade de vida dos moradores”, destacou.
Programa ‘Operação contra Enchentes’
Simultaneamente às ações no bairro Santa Clara, a SMISP mantém equipes mobilizadas com serviços do programa permanente ‘Operação contra Enchentes’.
Nessa segunda-feira (2) foram executados trabalhos de limpeza de bocas de lobo, hidrojateamento e roçagem em parques, praças e vias das regiões Central, Norte, Leste e Oeste, além das avenidas Nove de Julho e Imigrantes Italianos. Durante as ações, a SMISP também utilizou o caminhão varredeira, conhecido como ‘caminhão vassoura’. “Estamos atuando de forma integrada e descentralizada, com equipes em campo todos os dias. A manutenção preventiva é fundamental para reduzir impactos causados pelas chuvas e manter a cidade organizada”, finalizou Jeferson.