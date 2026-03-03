A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), tem realizado ações de roçagem e conservação em todas as regiões do município.

Dois locas que receberam os serviços de roçada, raspagem e limpeza foram as avenidas Luiz Gobbo e Atílio Gobo, até a altura da Igreja da Varginha, associada à Paróquia Santa Rosa de Lima, no Santa Clara. A ação tem como objetivo melhorar o aspecto urbano, garantir mais segurança para pedestres e motoristas e contribuir para a manutenção dos espaços públicos.

De acordo com o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra, o cronograma de serviços é definido com base em vistorias técnicas e nas demandas apontadas pela população. “O Departamento de Parques, Jardins e Praças mantém um planejamento contínuo, que contempla todas as regiões da cidade. Esse mutirão no Santa Clara reforça nosso compromisso com a conservação dos espaços públicos e a qualidade de vida dos moradores”, destacou.

Programa ‘Operação contra Enchentes’