A música volta a ocupar o palco do Teatro Polytheama no próximo sábado (7), às 20h, com a abertura da temporada 2026 da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ), sob o comando da maestrina e diretora artística Claudia Feres. A apresentação é gratuita e os ingressos ficarão disponíveis na sexta-feira (6), a partir das 10h30, na internet, por meio da plataforma Sympla, na bilheteria e totens eletrônicos do Centro das Artes, e a partir das 14h, na bilheteria e totens eletrônicos do Teatro Polytheama.

A maestrina Claudia Feres explica que cada concerto exige estudo intenso de todos os músicos, além de pesquisa de repertório e partituras. A programação é pensada para a cidade, a partir de sugestões do público, dos próprios integrantes e de contribuições do diretor dos Teatros, Carlos Pasqualin, e da secretária de Cultura, Clarina Fasanaro. O objetivo é contemplar os amantes da música, servir de referência a jovens estudantes e atrair novos públicos.

A abertura deste ano evidencia o cuidado que orienta toda a temporada. O programa começa com o Concerto em mi menor para violino e orquestra nº 1, opus 26, de Max Bruch (1838–1920), obra de 1866 que se consolidou como uma das mais importantes do repertório para violino. A solista convidada é Elisa Fukuda, destaque no cenário musical brasileiro e formadora de grandes violonistas do país. Na segunda parte, será apresentada a Sinfonia nº 9 em mi menor, “Do Novo Mundo”, de Antonin Dvorak, composta em 1893.