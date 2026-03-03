Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), após um fim de ano de perda de postos de trabalho em Jundiaí, o mês de janeiro foi bastante positivo para a geração de vagas na cidade. Com 10.196 admissões e 9.577 desligamentos, Jundiaí ganhou 619 postos.

O setor com melhor desempenho foi a Indústria (557), seguido pelo setor de Construção (362). Já Agropecuária (-1), Serviços (-17) e Comércio (-282) perderam vagas no mês. Mesmo com as perdas, os ganhos foram maiores na cidade. Com o resultado, o estoque de emprego com carteira assinada em Jundiaí é de 187.800.

