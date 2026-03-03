Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), após um fim de ano de perda de postos de trabalho em Jundiaí, o mês de janeiro foi bastante positivo para a geração de vagas na cidade. Com 10.196 admissões e 9.577 desligamentos, Jundiaí ganhou 619 postos.
O setor com melhor desempenho foi a Indústria (557), seguido pelo setor de Construção (362). Já Agropecuária (-1), Serviços (-17) e Comércio (-282) perderam vagas no mês. Mesmo com as perdas, os ganhos foram maiores na cidade. Com o resultado, o estoque de emprego com carteira assinada em Jundiaí é de 187.800.
LEIA MAIS:
- Jundiaí tem queda de 40% na geração de emprego em 2025
- 2ª edição do ‘Prefeitura na Área’ amplia alcance no Vetor Oeste
Ano novo, emprego novo
Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho o Portal Jundiaí Empreendedora começa o mês de março com mais de 1,5 mil vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (2), abrangendo diversos setores e níveis de qualificação.
Entre as oportunidades oferecidas, estão cargos como eletricista, analista de logística, conferente de cargas, auxiliar administrativo, entre outras funções, contemplando tanto quem busca o primeiro emprego quanto profissionais em processo de recolocação.
Inclusão e oportunidades
O portal também se destaca pelas ações voltadas à inclusão. Atualmente, 44 vagas são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades são atualizadas constantemente, garantindo que os candidatos tenham acesso frequente a novas vagas.
Como se cadastrar
Para se candidatar, os interessados devem acessar o Portal Jundiaí Empreendedora, neste link, e clicar na seção “Vagas de Emprego”. No ambiente on-line, é possível conferir os detalhes das oportunidades, conhecer as empresas contratantes e verificar a quantidade de vagas disponíveis.
O processo é simples: basta realizar o cadastro na plataforma e clicar em “Candidatar-se” na vaga desejada.
Atendimento presencial
Além do acesso on-line, o cidadão pode agendar atendimento presencial no espaço físico do Portal Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping (Piso G3). Para agendar o atendimento, acesse este link.