O Sebrae-SP estará presente com a unidade de atendimento do Sebrae Móvel oferecendo atendimentos aos empreendedores e empreendedoras locais, além de poder auxiliá-los com esclarecimento de dúvidas, formalização, planejamento e muitos outros serviços. Os atendimentos são gratuitos e não há a necessidade de fazer um agendamento prévio.

O Sebrae Móvel estará presente nos dois fins de semana de realização da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) em Jundiaí. O evento será dos dias 6 a 8 e 13 a 15 de março, no Parque da Uva, e a entrada é gratuita. Além de mais de 400 estandes de negócios, a Fens contará com atrações musicais e artísticas, praça de alimentação e espaço kids, sendo um dos principais eventos de fomento ao empreendedorismo e lazer da cidade.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Carla Malavacci, a presença do Sebrae Móvel na feira amplia as oportunidades para quem empreende e aproxima ainda mais a instituição do público. “Estar presente na Fens com o Sebrae Móvel é uma forma de levar orientação e apoio diretamente até onde os empreendedores estão. Em um evento que reúne tantos negócios e visitantes, conseguimos esclarecer dúvidas, orientar sobre formalização e gestão e apresentar soluções que ajudam no crescimento das empresas. Essa proximidade facilita o acesso aos nossos serviços e estimula ainda mais o desenvolvimento dos empreendedores locais”, destaca.

Sobre a Fens

Indo para sua 8ª edição, a Fens é um evento criado pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, com o propósito de gerar conexões e oportunidades entre consumidores e empreendedores. A feira tem como objetivo fomentar e valorizar o comércio local, estimular a geração de renda e fortalecer um ambiente exclusivo para novos negócios.

De acordo com dados da prefeitura, a Fens já reuniu mais de dois mil expositores, levou público superior a 130 mil pessoas ao Parque da Uva e gerou um faturamento R$ 7,3 milhões aos empreendedores.