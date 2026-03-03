O SuperAção SP, ação desenvolvida pelo Governo de São Paulo, está com vagas abertas para Coordenador e Agentes de Desenvolvimento Social. São 187 vagas abertas para municípios das regiões da Grande São Paulo, Baixada Santista, Campinas e Sorocaba, destas, cinco são para atuar em Várzea Paulista. A seleção e contratação estão sendo conduzidas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV Projetos).

As vagas são em regime CLT, com jornada de 40 horas semanais, de terça a sábado, das 9h às 18h. O pacote de benefícios inclui plano de saúde e odontológico, vale-refeição e alimentação, vale-transporte, seguro de vida, auxílio-creche, previdência privada e acesso ao Wellhub.

Os interessados devem cadastrar o currículo no link: https://projetos.fgv.br/trabalhe-conosco

Atuação na área social