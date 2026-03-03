03 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
PROCESSO SELETIVO

SuperAção tem cinco vagas de trabalho para Várzea Paulista

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Governo de SP
Atuação será como Coordenador e Agentes de Desenvolvimento Social; seleção e contratação estão sendo conduzidas pela Fundação Getúlio Vargas

O SuperAção SP, ação desenvolvida pelo Governo de São Paulo, está com vagas abertas para Coordenador e Agentes de Desenvolvimento Social. São 187 vagas abertas para municípios das regiões da Grande São Paulo, Baixada Santista, Campinas e Sorocaba, destas, cinco são para atuar em Várzea Paulista. A seleção e contratação estão sendo conduzidas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV Projetos).

As vagas são em regime CLT, com jornada de 40 horas semanais, de terça a sábado, das 9h às 18h. O pacote de benefícios inclui plano de saúde e odontológico, vale-refeição e alimentação, vale-transporte, seguro de vida, auxílio-creche, previdência privada e acesso ao Wellhub.

Os interessados devem cadastrar o currículo no link: https://projetos.fgv.br/trabalhe-conosco

Atuação na área social

Os agentes vão acompanhar as famílias em visitas domiciliares regulares, promovendo o acesso a direitos, serviços públicos e oportunidades. A atuação inclui escuta qualificada, orientação, apoio à autonomia e registro de informações, sempre em consonância com a metodologia do programa, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado (Seds). O trabalho é integrado à rede de proteção social dos territórios, mas sem sobreposição às atribuições das equipes municipais de assistência social.

