Ao longo do dia, moradores da região tiveram acesso a dezenas de serviços gratuitos nas áreas de assistência social, saúde, educação, finanças, habitação, mobilidade, bem-estar animal, cidadania e geração de emprego e renda.

A segunda edição do programa itinerante ‘Prefeitura na Área’ registrou 2.274 atendimentos no último sábado, 28 de fevereiro, no Vetor Oeste de Jundiaí. O número representa um crescimento expressivo em relação à primeira edição, que contabilizou 606 atendimentos, consolidando a iniciativa como uma importante estratégia de descentralização dos serviços públicos municipais.

Entre eles, a área de Emprego, Qualificação e Empreendedorismo foi uma das mais procuradas, com atendimento a 537 pessoas e a realização de 995 entrevistas de trabalho, sendo 60 destinadas a aprendizes e 23 a pessoas com deficiência (PcD). O espaço reforçou a intermediação de vagas e o apoio à inserção no mercado formal.

A Van da Cidadania (CIC) também registrou grande movimentação, com 338 atendimentos. Já a área de Habitação contabilizou 90 atendimentos, enquanto a Secretaria Municipal de Finanças realizou 42. A Assistência e Desenvolvimento Social somou 160 atendimentos e a DAE registrou 44.

Outros serviços também foram destaque, como o Procon Móvel, Mobilidade e Transporte, ações de saúde e prevenção, ações de bem-estar animal, atendimentos na área da Educação e serviços de beleza.