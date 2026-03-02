A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu nesta segunda-feira (3), na Vila Nambi, um ‘olheiro’ do tráfico e diversos entorpecentes. O caso ocorreu após o Centro de Operações alertar a equipe sobre uma suposta briga de casal em via pública.
Segundo a GM, enquanto os guardas conversavam com um homem de 22 anos sentado na calçada para saber se ele tinha visto algo, um rádio comunicador escondido sob a blusa dele tocou.
No momento, o suspeito admitiu que trabalhava como vigia para o tráfico e que o vendedor havia fugido antes da chegada da viatura.
Drogas no registro de gás
De acordo com a GM, além de dinheiro e cocaína encontrados com o rapaz, a equipe localizou um ‘estoque’ de crack, cocaína e lança-perfume escondido dentro de uma caixa de registro de gás e no encanamento que escoa água para a rua. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.