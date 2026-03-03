O Dia Internacional da Mulher consolidou-se como a principal data comemorativa para o setor de floricultura em Jundiaí. Nos últimos anos, a data vem registrando crescimento contínuo e já responde por até 9% do faturamento anual em alguns estabelecimentos, superando o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e até mesmo Finados, que tem forte tradição para o segmento. Às vésperas de mais uma edição, lembrado no próximo dia 8, lojistas preparam os estoques, ampliam as opções de presentes e se preparam para atender à demanda de clientes.

Proprietária de uma floricultura no Jardim do Lago, Franciane de Souza destaca que, entre todas as datas especiais do ano, o Dia das Mulheres é o mais significativo para o caixa das empresas. “Representa cerca de 9% do faturamento anual. É muito importante para alavancar as vendas, conquistar novos clientes e garantir um fôlego financeiro para os meses de menor movimento”, afirma.