O Dia Internacional da Mulher consolidou-se como a principal data comemorativa para o setor de floricultura em Jundiaí. Nos últimos anos, a data vem registrando crescimento contínuo e já responde por até 9% do faturamento anual em alguns estabelecimentos, superando o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e até mesmo Finados, que tem forte tradição para o segmento. Às vésperas de mais uma edição, lembrado no próximo dia 8, lojistas preparam os estoques, ampliam as opções de presentes e se preparam para atender à demanda de clientes.
Proprietária de uma floricultura no Jardim do Lago, Franciane de Souza destaca que, entre todas as datas especiais do ano, o Dia das Mulheres é o mais significativo para o caixa das empresas. “Representa cerca de 9% do faturamento anual. É muito importante para alavancar as vendas, conquistar novos clientes e garantir um fôlego financeiro para os meses de menor movimento”, afirma.
Franciane de Souza avalia data como fundamental para garantir um fôlego financeiro
Para atender a demanda, ela ampliou o estoque e buscou diversificar os produtos. Cestas de café da manhã, chocolates, pelúcias e uma variedade de buquês estão entre as opções. “As rosas vermelhas seguem como as preferidas, seguidas por girassóis, lírios e flores do campo. Os mini buquês partem de R$ 25, enquanto os arranjos mais vendidos variam entre R$ 90 e R$ 150”, conta.
Na região central, Teruko Tanaka, conhecida como Dona Amélia, também confirma a mudança no ranking das datas comemorativas. Segundo ela, o Dia das Mulheres representa cerca de 3% do faturamento anual da loja e, há dois anos, passou a liderar as vendas. Ela atribui o crescimento às campanhas de valorização feminina e à adesão das empresas, que passaram a presentear colaboradoras.
“As flores simbolizam carinho, respeito, admiração, delicadeza. E outro fator é que, diferente do Dia das Mães ou dos Namorados, as pessoas podem presentear qualquer outra pessoa independente do seu vínculo sentimental, e isso aumenta as vendas”, ressalta.
Teruko Tanaka ressalta o valor sentimental e simbólico das flores para presentear as mulheres
Os preços variam conforme o produto. Rosas, por exemplo, custam a partir de R$ 8 a unidade; buquês simples saem por cerca de R$ 20; orquídeas para presente partem de R$ 90; vasos começam em R$ 15; e flores de corte, como lírios, astromélias, girassóis e cravos, a partir de R$ 5.
Incógnita
Apesar do otimismo, as comerciantes avaliam que o fato de a data cair em um domingo pode impactar o movimento, já que, tradicionalmente, as vendas são mais intensas durante a semana. “A expectativa é muito boa e acredito que iremos repetir as vendas do ano passado”, diz Anne. Já Teruko diz estar otimista, mesmo tendo consciência de que pode haver um desempenho pior que o do ano passado. “As pessoas também costumam deixar para a última hora, isso dificulta ainda mais a nossa previsão”, argumenta.
O Ceaflor, mercado de flores da região de Holambra e referência no setor no Estado de São Paulo, projetou crescimento de 6% na comercialização na semana que antecede o 8 de março.