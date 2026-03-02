A Justiça julgou parcialmente procedente a ação movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e determinou que a Prefeitura de Jundiaí adeque o quadro de profissionais do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop), conforme os parâmetros do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A apuração teve início em 2019, a partir da instauração de Procedimento Administrativo para fiscalizar a execução da política pública de atendimento à população em situação de rua no município. O acompanhamento considerou fatos e relatórios produzidos entre 2018 e 2024, período em que foram analisadas as condições estruturais e a composição da equipe técnica do serviço.

Em 2025, após a tramitação da Ação Civil Pública, foi proferida decisão judicial reconhecendo a necessidade de recomposição e dimensionamento adequado da equipe do Centro Pop, de acordo com a demanda registrada no município.