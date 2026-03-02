Em celebração ao Mês da Mulher, a concessionária, em parceria com a Américas Amigas, promove uma ação itinerante de rastreamento e detecção precoce do câncer de mama. Serão oferecidos 80 exames gratuitos por dia, em datas específicas, em uma unidade móvel equipada para mamografia, ultrassonografia e emissão de laudos em até duas horas.

A TIC Trens, concessionária responsável pela Linha 7-Rubi e pela implantação do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM), realiza, em março, ações gratuitas de saúde para os passageiros da região, especificamente, Jundiaí e Várzea Paulista. As iniciativas, desenvolvidas em parceria com diversas instituições, abrangem desde exames preventivos até orientação profissional e suporte psicossocial.

A ação acontece de 26 a 28 de março, na estação Várzea Paulista da Linha 7-Rubi, sempre das 8h às 16h. Para consultar os critérios de participação e realizar o pré-cadastro, as interessadas devem acessar www.americasamigas.org.br/mamografias-gratuitas. O agendamento seguirá a ordem de cadastro, conforme critérios médicos e de vulnerabilidade social.

Complementando a ação de saúde na estação Várzea Paulista, nos dias 26 e 27 de março, haverá sessões de massoterapia inclusiva (quickmassage) conduzidas por profissionais com deficiência visual da Serenidade do Toque, das 10h às 16h. Além disso, na estação Jundiaí, o Projeto Help mantém o cronograma de conscientização sobre saúde mental, com o "Cantinho do Desabafo" e escuta ativa, em 24 de março, das 14h às 16h.

“A Linha 7-Rubi é parte da rotina de muitas pessoas que se deslocam entre a capital e o interior paulista. São 17 estações e cerca de 400 mil passageiros transportados por dia. Diante desta dimensão e capilaridade, buscamos aproximar serviços essenciais da população, transformando nossas estações em pontos de orientação, cuidado e acesso a oportunidades, ampliando o papel da linha para além da mobilidade”, diz Diana Mari Siqueira, Gerente de Experiência do Cliente da TIC Trens.