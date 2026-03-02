02 de março de 2026
NOTA DO CLUBE

Paulista repudia protesto agressivo por parte de torcedores

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O clube se posicionou contra os protestos
O Paulista divulgou nota na manhã desta segunda-feira (2) sobre o caso em que cerca de 20 a 25 torcedores invadiram as dependências administrativas do Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, causando depredação e fazendo ameaças contra diretores e jogadores do clube, após empate no Campeonato Paulista da Série A3, contra a Francana, por 2 a 2. Do bando que invadiu o local, seis foram presos em flagrante por policiais militares de Força Tática.

A nota de manifestação diz: "O Paulista Futebol Clube vem a público repudiar veementemente os atos de vandalismo e invasão ao patrimônio do clube ocorridos recentemente. O Paulista sempre foi e continuará sendo uma instituição aberta ao diálogo, ao respeito e à construção conjunta com sua torcida. Entendemos a paixão e o sentimento que movem o torcedor, mas atitudes que ultrapassam os limites da civilidade e atentam contra o patrimônio do clube não representam a grandeza da nossa história. Reforçamos que atos como esse vão na contramão da civilidade e, nos dias atuais, são práticas inaceitáveis em qualquer estrutura. Informamos ainda que as medidas legais cabíveis serão tomadas assim que todos os envolvidos forem devidamente identificados, preservando a integridade do clube, de seus colaboradores e de sua história. O Paulista Futebol Clube segue focado em seus objetivos dentro de campo e na construção de um ambiente de união, respeito e responsabilidade."

Os seis suspeitos estão presos no Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.

