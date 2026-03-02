O Espaço Maxi Comunidade, especialmente idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições de Jundiaí, conta, até o dia 20 de março, com a exposição e venda de artesanatos em prol da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida.

No local, estão expostos trabalhos como: coelhos e enfeites de Páscoa, nécessaire e bolsas artesanais em tecido, incensos, mandalas, esculturas em gesso, acessórios em resina, laços, bonecas e costura criativa, com preços a partir de R$ 10. O Espaço Maxi Comunidade oferece artigos diferenciados com caráter solidário.