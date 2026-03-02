O Espaço Maxi Comunidade, especialmente idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições de Jundiaí, conta, até o dia 20 de março, com a exposição e venda de artesanatos em prol da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida.
No local, estão expostos trabalhos como: coelhos e enfeites de Páscoa, nécessaire e bolsas artesanais em tecido, incensos, mandalas, esculturas em gesso, acessórios em resina, laços, bonecas e costura criativa, com preços a partir de R$ 10. O Espaço Maxi Comunidade oferece artigos diferenciados com caráter solidário.
Desde 1982, a Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida tem acolhido crianças e adolescentes de várias idades (de recém-nascidos a adolescentes com 17 anos e 11 meses), que são encaminhadas pelo Conselho Tutelar ou Vara da Infância.
Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Casa é mantida através de convênio com a Prefeitura de Jundiaí e também conta com a ajuda da população e de empresas da cidade.
O Espaço Maxi Comunidade fica no Piso 2 (próximo à Entrada G3 Leste) do Maxi Shopping Jundiaí.