A Prefeitura de Jundiaí entregou, na tarde desta quinta-feira (26), 11 matrículas de imóveis a moradores do Jardim Novo Horizonte, antigo Varjão. A cerimônia foi realizada no gabinete do prefeito Gustavo Martinelli. Com os novos títulos, o município totaliza 926 matrículas concedidas desde o início da atual gestão.

As unidades contempladas pertencem à Fase 03 do processo de regularização fundiária. A titulação havia sido adiada em razão de apontamentos feitos pelo Cartório de Registro de Imóveis, como casos de homônimos e possíveis registros anteriores em nome dos beneficiários. Após a resolução das pendências, os documentos foram emitidos.

O Jardim Novo Horizonte foi instituído pela Lei Municipal nº 5.021/1997. A ocupação começou na década de 1980 e consolidou-se como um assentamento de grande porte, com área aproximada de 357.450 metros quadrados e cerca de 2.200 lotes. A regularização foi organizada em nove fases.