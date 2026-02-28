Uma ocorrência na madrugada deste sábado (28) na avenida Itatiba, na Vila Rio Branco, quase termina em homicídio. Um homem de 33 anos, preso em flagrante, tentou contra a vida do balconista de uma adega pelo simples motivo de ter recebido o troco em moedas. Ele teria iniciada uma discussão e ameaçou matar a vítima. Ele atirou quatro vezes, mas a arma falhou.

Segundo os depoimentos, uma equipe policial encontrava-se em patrulhamento pelo bairro São João quando recebeu informações, por meio de grupo de WhatsApp, de que na avenida Itatiba um indivíduo teria ameaçado o caixa de um estabelecimento comercial, portando arma de fogo e uma faca. De posse das informações, a equipe deslocou-se até o local dos fatos, onde realizou contato com a vítima, que repassou as características físicas e vestimentas do autor. Populares que estavam nas imediações indicaram ainda o possível endereço do indivíduo.

A guarnição deslocou-se até o local indicado, tratando-se de um antigo ferro-velho/desmanche de veículos desativado. Ao bater no portão, foram atendidos pelo suspeito, o qual foi prontamente reconhecido, inclusive após apresentação de imagens do ocorrido e as vestes. Em conversa inicial, o abordado negou ter ameaçado a vítima. Contudo, após ser confrontado com as imagens, sua versão mostrou-se incompatível com os fatos. Após diálogo, resolveu entregar voluntariamente o armamento, consistente em um revólver calibre .38, com numeração suprimida, contendo seis munições em seu interior, sendo duas delas picotadas.