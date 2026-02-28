A Prefeitura informa que, a partir deste domingo (1), haverá mudança no fluxo de atendimentos oncológicos do Ambulatório de Saúde da Mulher, localizado no Hospital Universitário (HU).
Com o objetivo de concentrar a assistência oncológica em serviço especializado, os casos passam a ser atendidos no Ambulatório de Especialidades do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), unidade habilitada como UNACON (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), categoria voltada a hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para diagnóstico e tratamento de câncer.
Os agendamentos já realizados, tanto de primeira consulta quanto de retornos, estão mantidos. As pacientes serão previamente comunicadas pela equipe do Hospital São Vicente de Paulo sobre o novo endereço da consulta.
Os atendimentos de serviço social e psicologia relacionados às pacientes oncológicas também passam a ser realizados pela equipe do Ambulatório de Especialidades do HSVP.
Já a fisioterapia seguirá sendo ofertada, por enquanto, no Ambulatório de Saúde da Mulher, mediante agendamento prévio, que será realizado pela equipe do hospital, com acesso à agenda do serviço.
As cirurgias permanecem sendo realizadas no Hospital Universitário, conforme a parceria já estabelecida entre as duas instituições.
Com o objetivo de qualificar ainda mais o cuidado prestado às pacientes, garantindo atendimento especializado, integral e contínuo, o Ambulatório de Saúde da Mulher segue ofertando normalmente as seguintes especialidades:
Planejamento familiar
- Saúde reprodutiva, com acompanhamento da gestante de alto risco
- Rastreamento e detecção precoce do câncer do colo do útero
- Atendimento à mulher em situação de violência
- Avaliação de alterações do sistema reprodutor feminino
- Atendimento a alterações benignas das mamas