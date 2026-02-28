A Prefeitura informa que, a partir deste domingo (1), haverá mudança no fluxo de atendimentos oncológicos do Ambulatório de Saúde da Mulher, localizado no Hospital Universitário (HU).

Com o objetivo de concentrar a assistência oncológica em serviço especializado, os casos passam a ser atendidos no Ambulatório de Especialidades do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), unidade habilitada como UNACON (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), categoria voltada a hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para diagnóstico e tratamento de câncer.

Os agendamentos já realizados, tanto de primeira consulta quanto de retornos, estão mantidos. As pacientes serão previamente comunicadas pela equipe do Hospital São Vicente de Paulo sobre o novo endereço da consulta.