A 8ª edição da FENS (Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços) será realizada nos dias 6, 7, 8 e 13, 14 e 15 de março de 2026, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), em Jundiaí. O evento contará com estacionamento gratuito para os visitantes.

Segundo a prefeitura, a programação do palco interno reforça o posicionamento da FENS como um espaço voltado à conexão, ao aprendizado e ao entretenimento para toda a família, reunindo iniciativas de empreendedorismo, atividades infantis, moda, sustentabilidade e cultura em um ambiente acessível e diversificado.

Confira a programação: