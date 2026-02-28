A 8ª edição da FENS (Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços) será realizada nos dias 6, 7, 8 e 13, 14 e 15 de março de 2026, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), em Jundiaí. O evento contará com estacionamento gratuito para os visitantes.
Segundo a prefeitura, a programação do palco interno reforça o posicionamento da FENS como um espaço voltado à conexão, ao aprendizado e ao entretenimento para toda a família, reunindo iniciativas de empreendedorismo, atividades infantis, moda, sustentabilidade e cultura em um ambiente acessível e diversificado.
Confira a programação:
Sexta (6): Conecta Networking com Solutudo
Sábado (7): oficinas, desfile pet e apresentação de ballet
A programação começa pela manhã com atividades voltadas ao público infantil, como a Oficina de Sachê, conduzida pela Malie Baby. Ao longo do dia, o público poderá participar de oficinas criativas e educativas, como a produção de ímã de geladeira, boneca Abayomi, customização de bebedouros e a oficina “Pequenas Mãos, Grandes Criações”, com trabalhos em feltro.
A agenda inclui ainda rodada de negócios com Clube de Rodadas e desfile pet. O encerramento da noite será marcado por uma apresentação da Ballet Vanessa Oliveira, levando arte e sensibilidade ao palco.
Domingo (8): criatividade, sustentabilidade e moda
O evento mantém o foco em criatividade, sustentabilidade e moda. Estão previstas oficina de marcenaria, novas edições das oficinas de ímã de geladeira e boneca Abayomi, além de desfiles de roupas e acessórios sob curadoria de Wanderley Massaro.
O público infantil também poderá participar da customização de roupas de boneca, promovida pela Pandoca.
Sábado (14): atrações interativas e lúdicas
O palco interno recebe atrações dinâmicas, como a Oficina de Mini Arcos de Balão, desfile pet, show de mágica e oficinas de customização de bebedouros e marcenaria, reforçando o caráter interativo e familiar da FENS.
Domingo (15): inspiração e encerramento cultural
Encerrando a programação, o domingo, dia 15, contará com o Hot Seat conduzido por Alessandra Okada, do Ecossistema Okada, promovendo momentos de troca e inspiração entre empreendedores. O público também poderá acompanhar novos desfiles de roupas e acessórios, oficinas criativas para crianças e, para fechar o evento, uma apresentação de ballet que promete encerrar a feira com leveza e expressão artística.