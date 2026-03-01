Em conversas de rodas de amigos, o tópico “relacionamentos” costuma gerar muitos debates. Enquanto alguns defendem que não existe amor no século XXI e que vivemos a “era da pegação”, outros acreditam fielmente que sua alma gêmea está à espera na próxima esquina. Independente de concordar ou não, é inegável que os relacionamentos, em especial os românticos, sofreram diversas transformações nas últimas décadas, principalmente com a intensificação do uso dos ambientes digitais.
De acordo com o El País, o Brasil é o terceiro país com o maior número de usuários do Tinder no mundo, com 10% da população ativa na plataforma. Mesmo que o número pareça baixo, mostra a tendência global de procurar outras maneiras de conhecer pessoas novas, sendo a internet umas das ferramentas mais fáceis, acessíveis e seguras para isso. Em um espaço protegido por filtros, algoritmos e a impessoalidade da tela, é cada vez mais possível estabelecer contatos que ultrapassem barreiras físicas e até se permitir viver experiências que, no geral, não seriam consideradas.
Ao se debruçar sobre pesquisas do campo da psicologia e da sociologia, o debate sobre o impacto dessas ferramentas nas relações afetivas é amplo. Pesquisadores como o polonês Zygmunt Bauman defendem que a chamada “modernidade líquida” favorece vínculos mais frágeis e descartáveis, mediados por algoritmos que estimulam a lógica de consumo. Nessa perspectiva, parceiros seriam tratados como produtos, facilmente substituíveis.
Para a estudante universitária de Jundiaí, que preferiu se manter anônima, essa lógica de Bauman impera no comportamento padrão da sociedade pós-moderna. Para ela, a maioria das pessoas solteiras não quer um relacionamento sério, está apenas em busca de prazer momentâneo.
Já para Fernanda (22), estudante de Jundiaí que mora em Campinas, a dificuldade em estabelecer relações mais duradouras é um cenário um pouco mais complexo. “As pessoas estão cada vez menos dispostas a abrir mão de suas próprias questões para estar em um relacionamento com um outro, há uma facilidade maior em terminar relações e há a questão da modernidade líquida, mas não acredito que isso seja de todo ruim. Ter uma facilidade maior para sair de uma relação significa que as que acontecem são, possivelmente, mais verdadeiras. [...] Eu também acredito que cada relação tem seu próprio tempo, e não necessariamente uma relação que durou menos tem um valor ou relevância menor na vida da pessoa.”, afirma a jovem.
Mesmo com os aplicativos de relacionamentos, as próprias redes sociais também assumem espaço como ferramenta para flerte e paquera. Segundo a estudante de Jundiaí mencionada anteriormente, o Instagram é o principal meio para iniciar e continuar flertes. Mas ela não é a única: Fernanda acredita que é uma ferramenta muito útil nesse aspecto.
Já Lauanda (22), estudante de Campinas, vê o aplicativo quase como um melhor amigo, mas tem ressalvas sobre seu uso. “Acho positiva a questão de flertar, porque facilita a comunicação e fomenta a ideia das pessoas sobre você. Porém, é algo que gera muita insegurança também, principalmente na hora de sair com alguém que me conheceu por lá. Será que ele vai me achar bonita pessoalmente?”, comenta.
Outro aspecto interessante é sobre como para as três jovens, mesmo que o meio digital seja uma porta de entrada para flertes e paquera, os encontros físicos ainda são a melhor forma de conhecer pessoas. Algo que, mesmo com todas as transformações, segue o mesmo para gerações de pais e avós. Para a estudante de Jundiaí, o flerte precisa da interação face a face para ser efetivo.
“Para mim, é algo que acontece com olhares e sorrisos e com uma boa conversa. Não costumo sair de casa com essa intenção, normalmente acontece de forma bem natural. [...] O convite geralmente acontece por alguma rede social, mas também conheço pessoas em festas universitárias ou na academia.”, reforça a estudante.
Já para Fernanda, o cotidiano ainda acaba sendo o melhor aliado na hora de conhecer pessoas novas, mesmo que não esteja na procura de um relacionamento sério no momento. “Eu acredito que o flerte se encontra nas trocas de olhares, na intenção posta no momento. [...] Prefiro sair e ter um contato de maior qualidade na ‘vida real’, e digo isso como uma experiência minha, de forma alguma julgo quem está nesses aplicativos.”, explica a jovem. Ela destaca que, pelos lugares que frequenta, tem sorte de frequentemente conhecer pessoas novas. Segundo ela, além dos espaços de interação da universidade, ocasionalmente também aumenta seu ciclo social em festas universitárias.
Lauanda, por fim, enxerga que a oportunidade de conhecer pessoas está justamente em frequentar lugares com os quais se identifica, como rolês culturais, cine debates, eventos, exposições de arte, shows, entre outros. Para ela, esses também são os lugares onde gosta de ter encontros, porque é uma forma de “tornar a experiência de conhecer pessoas mais leve e servir de filtro para você decidir se quer continuar se relacionando ou não, já que são coisas essenciais para mim.”, explica a estudante.
Independente do ponto de vista, uma coisa é certa: as plataformas digitais possibilitaram que grupos antes marginalizados no contexto da paquera, como mulheres e a comunidade LGBTQ+ ganhassem mais espaço e confiança de expressão. Relacionamentos vistos como não tradicionais também puderam conquistar mais liberdade e garantir que, seja casual ou sólido, todos podem encontrar um semelhante para se relacionar. Existem muitos meios de amar e performar esse amor, inclusive em contextos afetivos, fraternais, familiares e sociais. Como ressalta Fernanda, “cada existência tem suas particularidades, portanto cada pessoa é única. Boa parte das coisas é sobre querer fazer acontecer e dar certo”.