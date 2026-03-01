Em conversas de rodas de amigos, o tópico “relacionamentos” costuma gerar muitos debates. Enquanto alguns defendem que não existe amor no século XXI e que vivemos a “era da pegação”, outros acreditam fielmente que sua alma gêmea está à espera na próxima esquina. Independente de concordar ou não, é inegável que os relacionamentos, em especial os românticos, sofreram diversas transformações nas últimas décadas, principalmente com a intensificação do uso dos ambientes digitais.

De acordo com o El País, o Brasil é o terceiro país com o maior número de usuários do Tinder no mundo, com 10% da população ativa na plataforma. Mesmo que o número pareça baixo, mostra a tendência global de procurar outras maneiras de conhecer pessoas novas, sendo a internet umas das ferramentas mais fáceis, acessíveis e seguras para isso. Em um espaço protegido por filtros, algoritmos e a impessoalidade da tela, é cada vez mais possível estabelecer contatos que ultrapassem barreiras físicas e até se permitir viver experiências que, no geral, não seriam consideradas.

Ao se debruçar sobre pesquisas do campo da psicologia e da sociologia, o debate sobre o impacto dessas ferramentas nas relações afetivas é amplo. Pesquisadores como o polonês Zygmunt Bauman defendem que a chamada “modernidade líquida” favorece vínculos mais frágeis e descartáveis, mediados por algoritmos que estimulam a lógica de consumo. Nessa perspectiva, parceiros seriam tratados como produtos, facilmente substituíveis.