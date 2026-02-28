Com investimentos de R$ 2,3 milhões, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), deu início à implementação do Programa SuperAção SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada ao acompanhamento intensivo de famílias em situação de vulnerabilidade social. Jundiaí contará com duas trilhas de atendimento, que juntas devem alcançar 633 famílias no município, pré-definidas pelo governo do Estado por meio do Cadastro Único e está em andamento o processo de definição. Segundo a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, serão priorizadas as famílias atendidas pelo CRAS Nordeste (São Camilo, Jardim Tarumã e adjacências) e CRAS Centro.
Uma das trilhas é a de Proteção Social. O cofinanciamento estimado para esta etapa é de R$ 1,4 milhão, com foco no custeio continuado e no fortalecimento da rede. O destino será as famílias em vulnerabilidade extrema, com maiores dificuldades de inclusão produtiva, como aquelas sem adultos em idade ativa ou com membros que demandam cuidados integrais, a Trilha de Proteção Social prevê o atendimento de 476 famílias em Jundiaí.
Essas famílias serão conectadas e acompanhadas pela rede socioassistencial já existente, por meio dos serviços de referência do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como o PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) e o PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos). Nesta trilha, o acompanhamento é realizado diretamente pelas equipes municipais.
Já a Trilha de Superação da Pobreza será direcionada a 157 famílias com potencial para inclusão produtiva, que possuam ao menos um membro em idade ativa e sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família. Nessa modalidade, cinco Agentes de SuperAção atuarão no acompanhamento intensivo e personalizado das famílias, com base na construção do Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF). A jornada tem duração de até dois anos e é estruturada nos módulos Proteger, Desenvolver e Incluir. Para esta etapa, o valor estimado de cofinanciamento é de R$ 907 mil com foco na expansão de serviços e ampliação da capacidade de atendimento.
Para a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, a adesão ao programa representa um avanço no fortalecimento da política pública no município. “O SuperAção SP vem para somar às estratégias que já desenvolvemos em Jundiaí, ampliando o acompanhamento das famílias e promovendo uma atuação ainda mais integrada entre as políticas públicas. Mais do que a transferência de recursos, o programa propõe uma metodologia estruturada, com metas e acompanhamento contínuo, que favorece a autonomia e a superação da vulnerabilidade social”, destaca a secretária.
Os Agentes de SuperAção também irão direcionar os beneficiários para serviços já ofertados no município, como CRAS e CREAS, matrícula em creches e EJA, atendimento na Atenção Básica em Saúde, qualificação profissional, serviços do PAT e programas de habitação social.