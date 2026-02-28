Com investimentos de R$ 2,3 milhões, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), deu início à implementação do Programa SuperAção SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada ao acompanhamento intensivo de famílias em situação de vulnerabilidade social. Jundiaí contará com duas trilhas de atendimento, que juntas devem alcançar 633 famílias no município, pré-definidas pelo governo do Estado por meio do Cadastro Único e está em andamento o processo de definição. Segundo a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, serão priorizadas as famílias atendidas pelo CRAS Nordeste (São Camilo, Jardim Tarumã e adjacências) e CRAS Centro.

Uma das trilhas é a de Proteção Social. O cofinanciamento estimado para esta etapa é de R$ 1,4 milhão, com foco no custeio continuado e no fortalecimento da rede. O destino será as famílias em vulnerabilidade extrema, com maiores dificuldades de inclusão produtiva, como aquelas sem adultos em idade ativa ou com membros que demandam cuidados integrais, a Trilha de Proteção Social prevê o atendimento de 476 famílias em Jundiaí.

Essas famílias serão conectadas e acompanhadas pela rede socioassistencial já existente, por meio dos serviços de referência do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como o PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) e o PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos). Nesta trilha, o acompanhamento é realizado diretamente pelas equipes municipais.