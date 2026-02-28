A unidade da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP) em Campo Limpo Paulista suspendeu, nesta quinta-feira (26), a realização de exames laboratoriais na rede municipal de saúde. A instituição alega falta de repasse superior a R$ 560 mil por parte da Prefeitura, que nega inadimplência e afirma que os pagamentos estão sob análise técnica.
Em nota, a Prefeitura de Campo Limpo Paulista afirmou que não procedem as informações veiculadas pela empresa. Segundo o Executivo, o Município exerceu seu direito legal de recusar pagar os valores constantes nas notas fiscais, por entender que havia alguma irregularidade ou inadequação. Ainda conforme a Prefeitura, a análise das notas fiscais está em andamento e não há inadimplência, mas sim um processo regular de conferência e verificação contratual, conforme os princípios que regem a Administração Pública.
Segundo a AFIP, o comunicado sobre a possibilidade de paralisação foi enviado à administração municipal no último dia 3 de fevereiro de 2026. No documento, a entidade informava que teria condições de manter o funcionamento por apenas mais cinco dias, em razão da ausência de repasses financeiros.
De acordo com a instituição, a dívida acumulada ultrapassa R$ 560 mil e refere-se a serviços já prestados e ainda não pagos. Diante desse cenário, a continuidade das operações teria se tornado inviável.
A AFIP afirma que não houve retorno da Prefeitura para negociação dos valores ou organização estruturada da transição do serviço para outros prestadores. A entidade ressalta que é uma organização filantrópica, sem fins lucrativos, e que postergou a suspensão até o último limite possível, após tentativas de diálogo com a administração municipal.
Há 50 anos em atuação, a instituição prestava serviços ao município desde abril de 2023. Atualmente, eram realizados cerca de 33 mil exames por mês, atendendo aproximadamente 4.150 pacientes mensais, todos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em um posto de coleta da Prefeitura.
O Executivo municipal ainda destacou que os serviços laboratoriais são considerados essenciais e que a interrupção unilateral da prestação pode ser limitada, mesmo em casos de discussão contratual. Para evitar prejuízos à população, a Prefeitura informou que adotou medidas emergenciais, com o redirecionamento dos pacientes para garantir a continuidade da coleta e da realização dos exames.