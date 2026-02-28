A unidade da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP) em Campo Limpo Paulista suspendeu, nesta quinta-feira (26), a realização de exames laboratoriais na rede municipal de saúde. A instituição alega falta de repasse superior a R$ 560 mil por parte da Prefeitura, que nega inadimplência e afirma que os pagamentos estão sob análise técnica.

Em nota, a Prefeitura de Campo Limpo Paulista afirmou que não procedem as informações veiculadas pela empresa. Segundo o Executivo, o Município exerceu seu direito legal de recusar pagar os valores constantes nas notas fiscais, por entender que havia alguma irregularidade ou inadequação. Ainda conforme a Prefeitura, a análise das notas fiscais está em andamento e não há inadimplência, mas sim um processo regular de conferência e verificação contratual, conforme os princípios que regem a Administração Pública.

Segundo a AFIP, o comunicado sobre a possibilidade de paralisação foi enviado à administração municipal no último dia 3 de fevereiro de 2026. No documento, a entidade informava que teria condições de manter o funcionamento por apenas mais cinco dias, em razão da ausência de repasses financeiros.