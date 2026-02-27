Segundo Susi Elaine Cristina Barboza de Souza, que ministra uma das formações, a proposta é promover reflexão e aprofundamento teórico sobre literatura, arte e vida na Educação Infantil. “É uma formação de nível nacional que dialoga diretamente com a pré-escola, especialmente com as turmas do Infantil II, grupos 4 e 5. É um tempo de reflexão para as professoras e de construção de novos conhecimentos”, destacou.

Para a coordenadora Maria Luisa Sacrini Magro, que participa da formação, o primeiro encontro foi positivo e necessário. “A gente precisava começar a construir essa identidade para o Infantil II. É muito importante que seja presencial, isso agrega muito à rede”, avaliou. Ela também ressaltou o valor do trabalho coletivo. “Pensar juntos sobre as infâncias, sobre a cultura do escrito, faz toda a diferença”, afirmou.

Com a adesão ao LEEI, Jundiaí amplia o investimento na formação continuada dos profissionais da Educação Infantil, fortalecendo práticas pedagógicas que respeitam as especificidades da infância e promovem o contato significativo das crianças com a leitura e a escrita desde os primeiros anos escolares.