Jundiaí é polo do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI), iniciativa do Governo Federal voltada ao fortalecimento das práticas pedagógicas na pré-escola. Desde o dia 21 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação (SME) passou a sediar encontros mensais de formação para educadores da rede e também da região, abrangendo os municípios de Itatiba, Itupeva, Jarinu, Louveira e Várzea Paulista.
Após o primeiro encontro, o conteúdo passou a ser replicado aos professores do Infantil II da rede municipal, em formações que acontecem às terças-feiras, até setembro, no Centro Municipal de Capacitação e Formação da SME, no Complexo Argos.
LEIA MAIS:
De acordo com a diretora do Departamento de Educação Infantil, Ellen Lucas Rozante, a formação vem ao encontro do desejo da própria rede de qualificar ainda mais o trabalho desenvolvido com as crianças, especialmente no Infantil II. Ela destaca que essa etapa é um tempo de descobertas, sensibilidade e ampliação de repertórios, em que a literatura e a arte ocupam lugar importante no desenvolvimento infantil. “Nosso objetivo é garantir experiências significativas, em que a leitura e a escrita estejam presentes de forma viva, por meio das múltiplas linguagens presentes no cotidiano das crianças”. explicou.
Diferentemente de outras formações, que muitas vezes eram realizadas de forma on-line ou repassadas por coordenadores, o LEEI em Jundiaí ocorre com participação direta dos docentes. “O professor participa ativamente. Isso fortalece a prática em sala de aula e valoriza o educador”, completou.
Segundo Susi Elaine Cristina Barboza de Souza, que ministra uma das formações, a proposta é promover reflexão e aprofundamento teórico sobre literatura, arte e vida na Educação Infantil. “É uma formação de nível nacional que dialoga diretamente com a pré-escola, especialmente com as turmas do Infantil II, grupos 4 e 5. É um tempo de reflexão para as professoras e de construção de novos conhecimentos”, destacou.
Para a coordenadora Maria Luisa Sacrini Magro, que participa da formação, o primeiro encontro foi positivo e necessário. “A gente precisava começar a construir essa identidade para o Infantil II. É muito importante que seja presencial, isso agrega muito à rede”, avaliou. Ela também ressaltou o valor do trabalho coletivo. “Pensar juntos sobre as infâncias, sobre a cultura do escrito, faz toda a diferença”, afirmou.
Com a adesão ao LEEI, Jundiaí amplia o investimento na formação continuada dos profissionais da Educação Infantil, fortalecendo práticas pedagógicas que respeitam as especificidades da infância e promovem o contato significativo das crianças com a leitura e a escrita desde os primeiros anos escolares.