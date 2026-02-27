A Prefeitura de Jundiaí iniciou um conjunto de melhorias no CECE Antônio de Lima, no bairro Agapeama. As intervenções incluem a implantação de uma nova rede de drenagem com tubulações e canaletas, além da impermeabilização para liberação e uso completo do campo de futebol.
A ação é resultado de um trabalho intersetorial entre a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e a Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL).
Segundo o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra, a obra atende uma demanda antiga dos moradores, que há anos convivem com infiltrações e mofos nas residências que ficam no entorno do Complexo Esportivo.
“O problema de infiltração existe há muitos anos e é um problema sério para os moradores do entorno do Complexo. Com a nova drenagem e a impermeabilização, vamos eliminar esse transtorno para os moradores, além de recuperar o campo de futebol”, explicou.
Melhorias estruturais
Além da drenagem, também serão executados serviços complementares:
- Instalação de novas redes de proteção nos campos;
- Recuperação dos alambrados;
- Construção de nova calçada interna;
- Melhorias gerais na área esportiva.
Retomada das atividades esportivas
Para a secretária da SMEL, Rita Orsi, a recuperação devolve à comunidade um importante ponto de convivência e amplia o acesso ao esporte. “Com as obras de infraestrutura resolvemos a questão das infiltrações que prejudicavam a vida dos moradores. Um outro aspecto importante é o esportivo, com a recuperação do campo e com as novas redes de proteção, voltaremos a realizar aulas, treinamentos e campeonatos. A região aguardava há muito tempo a retomada do futebol, e agora o espaço estará novamente disponível com segurança”, afirmou.