A Prefeitura de Jundiaí iniciou um conjunto de melhorias no CECE Antônio de Lima, no bairro Agapeama. As intervenções incluem a implantação de uma nova rede de drenagem com tubulações e canaletas, além da impermeabilização para liberação e uso completo do campo de futebol.

A ação é resultado de um trabalho intersetorial entre a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e a Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL).

