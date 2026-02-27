27 de fevereiro de 2026
CECE ANTÔNIO DE LIMA

Campo de futebol recebe obras de drenagem 

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A obra atende uma demanda antiga dos moradores do entorno do Complexo Esportivo
A obra atende uma demanda antiga dos moradores do entorno do Complexo Esportivo

A Prefeitura de Jundiaí iniciou um conjunto de melhorias no CECE Antônio de Lima, no bairro Agapeama. As intervenções incluem a implantação de uma nova rede de drenagem com tubulações e canaletas, além da impermeabilização para liberação e uso completo do campo de futebol.

A ação é resultado de um trabalho intersetorial entre a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e a Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL).

Segundo o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra, a obra atende uma demanda antiga dos moradores, que há anos convivem com infiltrações e mofos nas residências que ficam no entorno do Complexo Esportivo.

“O problema de infiltração existe há muitos anos e é um problema sério para os moradores do entorno do Complexo. Com a nova drenagem e a impermeabilização, vamos eliminar esse transtorno para os moradores, além de recuperar o campo de futebol”, explicou.

Melhorias estruturais

Além da drenagem, também serão executados serviços complementares:

  • Instalação de novas redes de proteção nos campos;
  • Recuperação dos alambrados;
  • Construção de nova calçada interna;
  • Melhorias gerais na área esportiva.

Retomada das atividades esportivas

Para a secretária da SMEL, Rita Orsi, a recuperação devolve à comunidade um importante ponto de convivência e amplia o acesso ao esporte. “Com as obras de infraestrutura resolvemos a questão das infiltrações que prejudicavam a vida dos moradores. Um outro aspecto importante é o esportivo, com a recuperação do campo e com as novas redes de proteção, voltaremos a realizar aulas, treinamentos e campeonatos. A região aguardava há muito tempo a retomada do futebol, e agora o espaço estará novamente disponível com segurança”, afirmou.

