Em Jundiaí, o gasto anual com bebidas alcoólicas saltou de R$ 111,5 milhões em 2024 para R$ 141,9 milhões em 2025, uma variação de 27,3%. Já na região, o consumo passou de R$ 194,9 milhões para R$ 231,6 milhões no mesmo período, crescimento de 18,8%.

O valor de consumo de bebidas alcoólicas entre os moradores de Jundiaí e da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) apresentou crescimento em 2025, no comparativo com 2024, segundo dados do IPC Maps, empresa especializada em potencial de consumo. O avanço registrado diz respeito principalmente às classes B e C, que concentram a maior parcela das despesas com bebidas.

Já a análise por classe social mostra que a classe B é responsável pela maior fatia do consumo de bebidas alcoólicas, tanto em Jundiaí quanto na RMJ. Em 2025, os moradores dessa faixa concentraram R$ 76,9 milhões em gastos na cidade, valor significativamente superior às demais classes. Na região, são R$ 115,5 milhões gastos pela mesma classe no ano passado.

Além do volume elevado, essa classe também registrou a maior expansão percentual em Jundiaí, com aumento de 40,8% em 2025, em relação a 2024, indicando intensificação do consumo e maior poder de compra direcionado ao setor. Na RMJ, a classe B teve salto mais tímido, de 21,6%, mas ainda o maior entre os grupos divididos pelo poder aquisitivo.

Crescimento entre poder aquisitivo

O avanço do consumo não ficou restrito à classe média-alta. Em Jundiaí, a classe C elevou seus gastos de R$ 34,7 milhões para R$ 40,9 milhões, crescimento de 18%. Já as classes D/E apresentaram alta de 25%, passando de R$ 2,8 milhões para R$ 3,5 milhões.