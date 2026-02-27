A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), disponibilizará duas rotas expressas de ônibus gratuitos para os usuários que quiserem comparecer ao “Prefeitura na Área” deste sábado (28). O evento acontece das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona (Av. Francisco Roveri, 505 – Parque Residencial Almerinda Chaves), sob coordenação da Secretaria Municipal da Casa Civil.
Serão dois itinerários circulares, que percorrerão pontos estratégicos do Vetor Oeste das 8h30 às 15h30 nos dois sentidos (bairro-Emeb e Emeb-bairro).
Rota 1: Inclui a antiga rua 8 até o ponto da avenida Henrique Brunini (altura do 1.980), próximo à Emeb Marly de Marco Mendes Pereira. O retorno será pela Estrada Municipal do Varjão, atendendo o Novo Horizonte 2 e 3 até a Emeb Ivo de Bona.
Rota 2: O atendimento contempla o Condomínio Morada dos Pássaros, na avenida José Benassi, seguindo pela avenida Gino Lenin Ferrazzo, no Residencial Jundiaí 2, trechos da avenida Eunice Cavalcante de Souza Queiroz e da rua Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, passando pela UPA do Vetor Oeste até a Empresa Maccaferri. O retorno será pela Estrada do Varjão, pelo Novo Horizonte 1, até a Emeb Ivo de Bona.
“Vamos facilitar o deslocamento dos munícipes até a escola que sediará o Prefeitura na Área. Trata-se de um evento que oferecerá à população mais de 40 serviços gratuitos, como assistência social, com o atendimento do Cadastro Único”, destacou o diretor do Departamento de Transporte Público de Jundiaí, Bruno Palhari.
Veja outros serviços do Prefeitura na Área:
- Cadastro dos Cartões Bilhete Único
- Vacinação, aferição de pressão e teste de glicemia
- Mutirão de emprego e qualificação profissional
- Serviços de documentação e regularização
- Atendimento de Finanças e Habitação
- Adoção e microchipagem de pets
- Atividades de lazer para crianças
- Serviços de beleza e autoestima
- Orientações para empreendedores e MEIs