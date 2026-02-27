A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), disponibilizará duas rotas expressas de ônibus gratuitos para os usuários que quiserem comparecer ao “Prefeitura na Área” deste sábado (28). O evento acontece das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona (Av. Francisco Roveri, 505 – Parque Residencial Almerinda Chaves), sob coordenação da Secretaria Municipal da Casa Civil.

Serão dois itinerários circulares, que percorrerão pontos estratégicos do Vetor Oeste das 8h30 às 15h30 nos dois sentidos (bairro-Emeb e Emeb-bairro).

Rota 1: Inclui a antiga rua 8 até o ponto da avenida Henrique Brunini (altura do 1.980), próximo à Emeb Marly de Marco Mendes Pereira. O retorno será pela Estrada Municipal do Varjão, atendendo o Novo Horizonte 2 e 3 até a Emeb Ivo de Bona.