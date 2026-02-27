A saúde da mulher e da criança será fortalecida com a ampliação e modernização da estrutura do Hospital Universitário, que passa por uma reconfiguração estratégica de áreas essenciais. O projeto contempla a reestruturação do Pronto-Socorro, do Centro Cirúrgico e dos setores de internação, além da implantação de novos espaços assistenciais e administrativos, ampliando a capacidade de atendimento e qualidade oferecida à população.
O investimento, de aproximadamente R$ 50 milhões, é custeado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). Parte das obras deve ser entregue no segundo semestre deste ano, com conclusão total prevista para março de 2027.
LEIA MAIS:
Durante visita às obras, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, acompanhou o andamento dos trabalhos e destacou a relevância do investimento para o fortalecimento da rede de saúde. “As obras no HU representam mais qualidade e conforto às pessoas que utilizam o hospital. Hoje, por exemplo, temos seis gestantes, seis bebês e seis acompanhantes compartilhando o mesmo espaço. Com a reforma, passaremos a ter quartos duplos, mais equipados, garantindo mais privacidade, acolhimento e dignidade nesse momento tão importante para as famílias”, afirmou.
O prefeito também ressaltou que a modernização do Hospital está alinhada a uma estratégia mais ampla de fortalecimento da saúde pública no município. “É um investimento que impacta diretamente a população e vai ao encontro da nossa gestão, que também prioriza a atenção primária. Estamos com obras em andamento nas UBSs Tamoio, Maringá e Ivoturucaia, além do Centro de Especialidades da Vila Progresso e da unidade do Rio Acima, sem esquecer da UBS Rio Branco, que entregamos em dezembro”, completou.
O diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Evaldo Marchi, ressaltou que os impactos das melhorias serão percebidos pela população em breve, especialmente com a ampliação da capacidade de atendimento e a modernização dos serviços.
Entre as melhorias em execução estão:
- Novo Pronto-Socorro de Ginecologia e Obstetrícia (PSGO), com cerca de 505 m², incluindo sete consultórios (um de isolamento), sala de classificação de risco com acesso externo, área de observação com seis posições e salas de apoio.
- Novo Centro Cirúrgico, com aproximadamente 1.530 m², contemplando recepção com brinquedoteca, sala de admissão, sanitários e vestiários para acompanhantes, oito salas cirúrgicas, duas salas para parto natural com espaço para banheira e sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA) com 11 posições.
- Nova área de Recuperação Pós-Anestésica, ampliada para cerca de 365 m² — anteriormente, o espaço contava com 84 m².
- Reforma e ampliação das áreas de internação, com cerca de 1.500 m², eliminando enfermarias coletivas e criando quartos com dois leitos, mantendo o mesmo número total de vagas, com mais conforto, privacidade e qualidade assistencial.
- Áreas administrativas e institucionais, com aproximadamente 244 m².
Atualmente, as frentes de trabalho avançam nas etapas de alvenaria e estrutura, montagem de escadas, instalações hidráulicas e elétricas, implantação de gases medicinais, sistemas de climatização e ventilação, revestimentos, regularização de pisos e impermeabilização das lajes técnicas.
Por fim, o superintendente do hospital, Itibagi Rocha Machado, enfatizou que a reconfiguração das áreas de internação representa um avanço significativo, ao substituir enfermarias coletivas por acomodações mais adequadas aos padrões atuais de assistência, beneficiando pacientes e profissionais.