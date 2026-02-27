O investimento, de aproximadamente R$ 50 milhões, é custeado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). Parte das obras deve ser entregue no segundo semestre deste ano, com conclusão total prevista para março de 2027.

A saúde da mulher e da criança será fortalecida com a ampliação e modernização da estrutura do Hospital Universitário, que passa por uma reconfiguração estratégica de áreas essenciais. O projeto contempla a reestruturação do Pronto-Socorro, do Centro Cirúrgico e dos setores de internação, além da implantação de novos espaços assistenciais e administrativos, ampliando a capacidade de atendimento e qualidade oferecida à população.

Durante visita às obras, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, acompanhou o andamento dos trabalhos e destacou a relevância do investimento para o fortalecimento da rede de saúde. “As obras no HU representam mais qualidade e conforto às pessoas que utilizam o hospital. Hoje, por exemplo, temos seis gestantes, seis bebês e seis acompanhantes compartilhando o mesmo espaço. Com a reforma, passaremos a ter quartos duplos, mais equipados, garantindo mais privacidade, acolhimento e dignidade nesse momento tão importante para as famílias”, afirmou.

O prefeito também ressaltou que a modernização do Hospital está alinhada a uma estratégia mais ampla de fortalecimento da saúde pública no município. “É um investimento que impacta diretamente a população e vai ao encontro da nossa gestão, que também prioriza a atenção primária. Estamos com obras em andamento nas UBSs Tamoio, Maringá e Ivoturucaia, além do Centro de Especialidades da Vila Progresso e da unidade do Rio Acima, sem esquecer da UBS Rio Branco, que entregamos em dezembro”, completou.