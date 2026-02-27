O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí iniciou a arrecadação de ovos de chocolate que serão destinados às crianças atendidas pelas entidades cadastradas. A iniciativa mobiliza voluntários, parceiros e a comunidade em geral em uma corrente do bem que reforça o verdadeiro significado da data: partilha, empatia e cuidado com o próximo.

Para a presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli, mais do que doar chocolates, a iniciativa proporciona momentos de esperança e inclusão, transformando pequenos gestos em memórias marcantes para centenas de crianças. “Cada gesto de carinho representa muito mais do que um presente: é a demonstração de que essas crianças são lembradas, valorizadas e amparadas. Nosso compromisso é seguir promovendo ações que levem dignidade, alegria e oportunidades para quem mais precisa”, afirma.

As pessoas interessadas em colaborar com a Páscoa Solidária, podem levar ovos de chocolate de, no mínimo, 150g ao Fundo Social de Solidariedade, localizado na avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 do Parque da Uva, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, até o dia 21 de março.