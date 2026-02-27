Jundiaí se prepara para um fim de semana repleto de muita cultura, música e lazer. Parte da programação é gratuita e alcança todas as idades. As atrações estão disponíveis em diferentes pontos da cidade. Quer saber mais? Confira abaixo:

Sexta-feira – 27/02

Espetáculo - A Visita, com Carol Duarte

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc Jundiaí

Evento pago: ingresso à venda no site do Sesc e nas bilheterias

Dança - Chá Preto, com Núcleo Ajeum

Horário: 19h

Local: Área de Convivência do Sesc Jundiaí

Evento gratuito!

Sábado - 28/02