27 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem diversas atrações em Jundiaí

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Muitas das atrações disponíveis são gratuitas
Muitas das atrações disponíveis são gratuitas

Jundiaí se prepara para um fim de semana repleto de muita cultura, música e lazer. Parte da programação é gratuita e alcança todas as idades. As atrações estão disponíveis em diferentes pontos da cidade. Quer saber mais? Confira abaixo:

Sexta-feira – 27/02

Espetáculo - A Visita, com Carol Duarte 
Horário: 20h
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Evento pago: ingresso à venda no site do Sesc e nas bilheterias

Dança - Chá Preto, com Núcleo Ajeum 
Horário: 19h
Local: Área de Convivência do Sesc Jundiaí
Evento gratuito!

Sábado - 28/02

Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: 10h
Professor: Iliandro
Evento gratuito!

Contação de Histórias - A fruta amarela – Cia. Literária Sueli Patelli
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: 11h
Evento gratuito!

Exposição do Coletivo Preta Eu
Local: Complexo Arcos
Horário: 10h às 14h
Evento gratuito!

Caminhada Mediada
Local: Imóveis tombados e inventariados
Horário: a partir de 9h
Inscrições: CLIQUE AQUI
Evento gratuito!

Abba Majestat - Gois Produções
Local: Teatro Polytheama
Horário: 21h
Evento pago: ingresso na bilheteria

Alimentação - Tim-tim com isotônicos naturais, com Marília Pires 
Horário: 15h
Local: Sala Múltiplo Uso 1 do Sesc Jundiaí
Evento gratuito com inscrições no local!

Domingo - 01/03

FJU Talent – Instituto Mão Dupla
Local: Teatro Polytheama
Horário: 13h30
Informações: na bilheteria

Vem ser Dancers
Local: Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro
Horário: 19h30
Informações: na bilheteria

Show - Samba Só 
Horário: 17h30
Local: Área de Convivência do Sesc Jundiaí
Evento gratuito! 

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários