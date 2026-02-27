Jundiaí se prepara para um fim de semana repleto de muita cultura, música e lazer. Parte da programação é gratuita e alcança todas as idades. As atrações estão disponíveis em diferentes pontos da cidade. Quer saber mais? Confira abaixo:
Sexta-feira – 27/02
Espetáculo - A Visita, com Carol Duarte
Horário: 20h
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Evento pago: ingresso à venda no site do Sesc e nas bilheterias
Dança - Chá Preto, com Núcleo Ajeum
Horário: 19h
Local: Área de Convivência do Sesc Jundiaí
Evento gratuito!
Sábado - 28/02
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: 10h
Professor: Iliandro
Evento gratuito!
Contação de Histórias - A fruta amarela – Cia. Literária Sueli Patelli
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: 11h
Evento gratuito!
Exposição do Coletivo Preta Eu
Local: Complexo Arcos
Horário: 10h às 14h
Evento gratuito!
Caminhada Mediada
Local: Imóveis tombados e inventariados
Horário: a partir de 9h
Inscrições: CLIQUE AQUI
Evento gratuito!
Abba Majestat - Gois Produções
Local: Teatro Polytheama
Horário: 21h
Evento pago: ingresso na bilheteria
Alimentação - Tim-tim com isotônicos naturais, com Marília Pires
Horário: 15h
Local: Sala Múltiplo Uso 1 do Sesc Jundiaí
Evento gratuito com inscrições no local!
Domingo - 01/03
FJU Talent – Instituto Mão Dupla
Local: Teatro Polytheama
Horário: 13h30
Informações: na bilheteria
Vem ser Dancers
Local: Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro
Horário: 19h30
Informações: na bilheteria
Show - Samba Só
Horário: 17h30
Local: Área de Convivência do Sesc Jundiaí
Evento gratuito!