A ‘Sexta no Paço’ retorna nesta sexta-feira (27), das 16h às 21h, em frente ao Paço Municipal. Após as edições anteriores, esta é uma nova oportunidade para reunir gastronomia de qualidade, música ao vivo e convivência em um dos principais cartões-postais administrativos da cidade.

Promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) e Secretaria de Cultura, a iniciativa fortalece o programa Jundiahy Gastronomia de Rua, reunindo bancas e food trucks com ampla variedade de opções gastronômicas.

Nesta edição, a animação musical fica por conta do trio Thiago Luís, garantindo um ambiente descontraído para servidores e munícipes. O público poderá aproveitar um cardápio diversificado, com lanches, cachorros-quentes, hambúrgueres artesanais, salgados fritos, porções, batatas fritas, fogaças, pastéis, massas e espetinhos.