A ‘Sexta no Paço’ retorna nesta sexta-feira (27), das 16h às 21h, em frente ao Paço Municipal. Após as edições anteriores, esta é uma nova oportunidade para reunir gastronomia de qualidade, música ao vivo e convivência em um dos principais cartões-postais administrativos da cidade.
Promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) e Secretaria de Cultura, a iniciativa fortalece o programa Jundiahy Gastronomia de Rua, reunindo bancas e food trucks com ampla variedade de opções gastronômicas.
Nesta edição, a animação musical fica por conta do trio Thiago Luís, garantindo um ambiente descontraído para servidores e munícipes. O público poderá aproveitar um cardápio diversificado, com lanches, cachorros-quentes, hambúrgueres artesanais, salgados fritos, porções, batatas fritas, fogaças, pastéis, massas e espetinhos.
Entre as bebidas, haverá água, sucos, refrigerantes, caldo de cana e chope. Para quem não abre mão da sobremesa, as opções incluem churros, salada de frutas, raspadinhas, sorvetes, milho e derivados.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, destaca a importância da ação para a economia local e para a ocupação qualificada dos espaços públicos. “Mais do que um evento gastronômico, a ‘Sexta no Paço’ é uma iniciativa que fortalece os produtores locais e estimula a economia criativa do município. Ao mesmo tempo, promovemos um espaço de convivência, acolhimento e integração para servidores e para a população, valorizando o que é produzido em Jundiaí”, ressaltou a secretária.
Como chegar
O Paço Municipal está localizado na avenida da Liberdade, s/nº, Jardim Botânico. Quem optar por ir de carro contará com estacionamento gratuito no local. Já para quem utiliza transporte público, a linha 577 atende a região, com saída do Terminal Hortolândia.
A ‘Sexta no Paço’ é aberta ao público e convida a população a prestigiar os empreendedores locais em mais uma tarde especial de lazer, cultura e boa gastronomia.