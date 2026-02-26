A Defesa Civil Municipal registrou nas últimas 72 horas o acumulado de 117,4 milímetros de chuva em Jundiaí. Segundo o órgão, o volume mantém o solo saturado e exige atenção redobrada, principalmente em áreas suscetíveis a alagamentos, deslizamentos e elevação do nível de córregos e rios.

Para os próximos dias a previsão é de mais chuva para o município. Os dados da Defesa Civil mostram que até sábado a instabilidade persistente só dará lugar a tempo com um pouco mais de sol devido ao afastamento da frente fria que tem provocado os excessos de chuva.

LEIA MAIS:

Previsão