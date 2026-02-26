A Defesa Civil Municipal registrou nas últimas 72 horas o acumulado de 117,4 milímetros de chuva em Jundiaí. Segundo o órgão, o volume mantém o solo saturado e exige atenção redobrada, principalmente em áreas suscetíveis a alagamentos, deslizamentos e elevação do nível de córregos e rios.
Para os próximos dias a previsão é de mais chuva para o município. Os dados da Defesa Civil mostram que até sábado a instabilidade persistente só dará lugar a tempo com um pouco mais de sol devido ao afastamento da frente fria que tem provocado os excessos de chuva.
Previsão
Sexta-feira (27)
Segundo a Casa Militar da Defesa Civil estadual, a chuva deve ser mais contínua ao longo do dia, com instabilidade persistente e períodos de pancadas mais intensas, também com previsão aproximada de 40 mm.
Sábado (28)
A frente fria tende a se deslocar para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, reduzindo gradualmente a instabilidade sobre Jundiaí. A previsão é de chuvas mais fracas, cerca de 15 mm, e maior estabilidade atmosférica.
Recomendações
Evitar áreas alagadas ou próximas a córregos durante chuvas intensas;
Não atravessar vias inundadas a pé ou de carro;
Observar sinais de deslizamento, rachaduras em paredes ou solo e árvores inclinadas.
Em caso de emergência, o telefone da Defesa Civil é o 199 e o do Corpo de Bombeiros o 193.