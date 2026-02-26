26 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
117,4 MM EM 72 HORAS

Jundiaí está em alerta preventivo após chuvas intensas

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Chuvas devem persistir nos próximos dias em Jundiaí
Chuvas devem persistir nos próximos dias em Jundiaí

A Defesa Civil Municipal registrou nas últimas 72 horas o acumulado de 117,4 milímetros de chuva em Jundiaí. Segundo o órgão, o volume mantém o solo saturado e exige atenção redobrada, principalmente em áreas suscetíveis a alagamentos, deslizamentos e elevação do nível de córregos e rios.

Para os próximos dias a previsão é de mais chuva para o município. Os dados da Defesa Civil mostram que até sábado a instabilidade persistente só dará lugar a tempo com um pouco mais de sol devido ao afastamento da frente fria que tem provocado os excessos de chuva.

LEIA MAIS:

Previsão 

Sexta-feira (27)
Segundo a Casa Militar da Defesa Civil estadual, a chuva deve ser mais contínua ao longo do dia, com instabilidade persistente e períodos de pancadas mais intensas, também com previsão aproximada de 40 mm.

Sábado (28)
A frente fria tende a se deslocar para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, reduzindo gradualmente a instabilidade sobre Jundiaí. A previsão é de chuvas mais fracas, cerca de 15 mm, e maior estabilidade atmosférica.

Recomendações

Evitar áreas alagadas ou próximas a córregos durante chuvas intensas;
Não atravessar vias inundadas a pé ou de carro;
Observar sinais de deslizamento, rachaduras em paredes ou solo e árvores inclinadas.

Em caso de emergência, o telefone da Defesa Civil é o 199 e o do Corpo de Bombeiros o 193.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários