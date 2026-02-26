A feira de adoção de animais do Grupo Adoção e Afeto, que acontece no próximo sábado (28), das 11h às 15h, no Hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping, irá ofertar aos interessados cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos. Todos os adotantes têm a primeira consulta do pet assegurada pela ONG, com a veterinária responsável.
A feira incentiva a adoção de animais adultos, que precisam de um lar, de uma família que os ame, para demonstrar todo o seu carinho, dedicação e gratidão. Eles são perfeitamente capazes de aprender e de responder a reforços positivos. Pets adultos têm mais foco, prestam mais atenção, já passaram da “fase da destruição”, são mais tranquilos, tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente, já estão castrados, vermifugados e vacinados, e o adotante já conhece o seu tamanho. Para os adotantes de pets adultos, a Feira estará oferecendo alguns benefícios.
LEIA MAIS:
Para adotar é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência, e responder um questionário para saber se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e entender as necessidades do animal; se dispõe de local apropriado; se o pet é o ideal para o interessado, etc. A grupo fornece orientações em relação aos primeiros cuidados e onde a pessoa pode adquirir ração, caminhas, e tudo mais. A taxa de adoção é de R$ 100.
As pessoas também podem fazer doações espontâneas e, caso a pessoa adote um filhote com menos de cinco meses, ele só poderá ir para casa no dia da feira com o compromisso de levá-lo para castrar no dia e horário pré-agendado.