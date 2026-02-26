26 de fevereiro de 2026
PRAIA TÊNIS

Prefeitura de Jundiaí abre inscrições para aulas de beach tennis

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As vagas são limitadas e exclusivas para moradores de Jundiaí
A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), abre no próximo domingo (1°), às 9h, as inscrições para aulas gratuitas de beach tennis, que acontecerão no Parque Mundo das Crianças. As vagas são limitadas e exclusivas para moradores de Jundiaí.

Os interessados devem garantir se inscrever, exclusivamente, pela plataforma Sympla. Podem participar adultos a partir de 19 anos. Haverá turmas para ambos os sexos de 19 a 59 anos e outra para pessoas com 60 anos ou mais.

O 'Praia Tênis' é um projeto público esportivo gratuito que integra o programa ‘Esporte Maior’, da SMEL, com o objetivo de favorecer à população a adoção de um estilo de vida saudável e difundir a cultura do jogo na cidade.

