A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), abre no próximo domingo (1°), às 9h, as inscrições para aulas gratuitas de beach tennis, que acontecerão no Parque Mundo das Crianças. As vagas são limitadas e exclusivas para moradores de Jundiaí.
Os interessados devem garantir se inscrever, exclusivamente, pela plataforma Sympla. Podem participar adultos a partir de 19 anos. Haverá turmas para ambos os sexos de 19 a 59 anos e outra para pessoas com 60 anos ou mais.
O 'Praia Tênis' é um projeto público esportivo gratuito que integra o programa ‘Esporte Maior’, da SMEL, com o objetivo de favorecer à população a adoção de um estilo de vida saudável e difundir a cultura do jogo na cidade.