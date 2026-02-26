A Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat) reuniu, na noite desta terça-feira (24), produtores, expositores, representantes de entidades e parceiros que participaram da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí para a apresentação do balanço oficial do evento. Os números confirmam: a edição de 2026 foi a maior da história em volume de vendas.
De acordo com os dados consolidados, a Festa movimentou R$ 48 milhões em vendas, registrando crescimento de 10% em relação a 2025. O resultado reflete o impacto direto do evento na economia local, beneficiando agricultores, empreendedores, entidades assistenciais, artesãos, setor gastronômico e o polo cervejeiro.
LEIA MAIS:
Entre os principais destaques econômicos da edição 2026 estão:
- 95 toneladas de frutas comercializadas
- 15 toneladas de frango
- 6 toneladas de polenta
- 18 mil espetos
- 15,5 mil lanches (crescimento de 15%)
- 6 toneladas de costela
- 25,5 mil coxinhas
- 21 mil garrafas de vinho vendidas (crescimento de 5%)
- 15 mil litros de suco de uva
- 89 mil litros de chope
- 20.740 peças de artesanato comercializadas (crescimento de 24%)
- 8.875 peças vendidas no Galpão Criativo
- Participação de 376 expositores (30 a mais em relação ao ano anterior)
- Mais de 1.627 artistas e 272 atrações
- Participação de 25 bairros
- 67 entidades (crescimento de 27%)
Além disso, 95 agricultores participaram com frutas para julgamento e exposição, totalizando 670 caixas (cerca de 3,5 ton) ao longo dos quatro fins de semana da Festa.
A experiência positiva foi compartilhada por diferentes setores participantes da Festa. Priscila Macedo, do grupo Sol da Cidadania, que participa há três anos do evento, celebrou os resultados. “A novidade deste ano foi o brigadeiro de vinho, feito especialmente para a Festa e comercializado apenas durante o evento. A divulgação e o retorno que a Festa oferece são impressionantes. Isso aumenta o número de doações para a entidade e também o número de voluntários que querem colaborar. Em termos de arrecadação, superamos o ano passado.”
Para o presidente da Associação Agrícola de Jundiaí, Renê José Tomasetto, a Festa vai além da comercialização direta. “A Festa sempre traz benefícios para os produtores. Além da venda da uva, ela é uma grande vitrine da uva jundiaiense. A comercialização foi, como sempre, muito positiva.”
Representando o Polo Cervejeiro de Jundiaí, Flávio Oliveira ressaltou que, mesmo com dias de chuva, o desempenho foi superior ao da edição anterior. “Conseguimos vender uma quantidade muito expressiva, superando o ano passado. A interação entre os participantes foi muito bacana, houve uma harmonia muito positiva. E a contribuição com o Fundo Social reforça o caráter solidário da Festa.”
Vilma Aparecida Beraldi e Alex dos Santos, da Associação Hácali, participaram pela primeira vez e comemoraram o resultado. “Superou nossas expectativas e cumprimos a meta determinada pela entidade. Mesmo com pouca experiência na produção de pastel, tivemos apoio e muita colaboração. Isso foi fundamental para o sucesso da arrecadação, que fará a diferença para as pessoas atendidas.”
Vitrine global
Com público de 307.849 visitantes, presença de turistas de 397 cidades, todos os estados brasileiros e 39 países, a 41ª Festa da Uva consolidou-se como a maior da história também em alcance internacional.
O fortalecimento do turismo rural também foi um dos destaques desta edição. A Festa recebeu 689 ônibus turísticos com grupos de todo o Brasil, registrando crescimento de 9%, além de contabilizar 2.072 turistas em passeios organizados com saída do Parque da Uva, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Os roteiros contemplaram vinícolas, propriedades rurais e atrativos da cidade, ampliando a permanência dos visitantes em Jundiaí e impulsionando diretamente os empreendimentos do setor, consolidando a Festa como porta de entrada para o turismo rural do município.
Com média geral de satisfação de 9,3 e quase 100% do público afirmando que pretende voltar em 2027, o evento reforça seu papel como vitrine do agronegócio, da gastronomia, da economia criativa e da solidariedade jundiaiense.
A prefeitura já iniciou o planejamento da 42ª edição, com foco em aprimoramentos estruturais e logísticos, mantendo o compromisso de fortalecer ainda mais a Festa que é símbolo da identidade e da força produtiva de Jundiaí.