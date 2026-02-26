Vilma Aparecida Beraldi e Alex dos Santos, da Associação Hácali, participaram pela primeira vez e comemoraram o resultado. “Superou nossas expectativas e cumprimos a meta determinada pela entidade. Mesmo com pouca experiência na produção de pastel, tivemos apoio e muita colaboração. Isso foi fundamental para o sucesso da arrecadação, que fará a diferença para as pessoas atendidas.”

Vitrine global

Com público de 307.849 visitantes, presença de turistas de 397 cidades, todos os estados brasileiros e 39 países, a 41ª Festa da Uva consolidou-se como a maior da história também em alcance internacional.

O fortalecimento do turismo rural também foi um dos destaques desta edição. A Festa recebeu 689 ônibus turísticos com grupos de todo o Brasil, registrando crescimento de 9%, além de contabilizar 2.072 turistas em passeios organizados com saída do Parque da Uva, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Os roteiros contemplaram vinícolas, propriedades rurais e atrativos da cidade, ampliando a permanência dos visitantes em Jundiaí e impulsionando diretamente os empreendimentos do setor, consolidando a Festa como porta de entrada para o turismo rural do município.