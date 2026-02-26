Como parte das ações do Mês da Mulher, a TIC Trens, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 7-Rubi de trens metropolitanos, promoverá, em parceria com a Américas Amigas, a oferta gratuita de exames de mamografia. A iniciativa reforça o compromisso da concessionária com o cuidado, a prevenção e o acesso à saúde para mulheres, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social.

A carreta da mamografia estará na estação Várzea Paulista da Linha 7-Rubi, no Sest/Senat da Vila Jaguara e em dois Centros de Educação Unificados (CEUs), nos bairros de Perus e Jaraguá, em datas específicas do mês de março. A ação, por meio da Américas Amigas, Organização da Sociedade Civil (Oscip) e entidade promotora dos Direitos Humanos, tem como objetivo ampliar o acesso ao rastreamento e à detecção precoce do câncer de mama, aumentando as chances de diagnóstico em estágios iniciais da doença.

A iniciativa disponibilizará 80 vagas por dia e a população interessada deve realizar o pré-cadastro e consultar os critérios de participação no site da Américas Amigas, em https://www.americasamigas.org.br/mamografias-gratuitas. O agendamento dos exames está associado à ordem de cadastramento, critérios médicos e de vulnerabilidade social definidos pelo projeto.