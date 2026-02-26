Como parte das ações do Mês da Mulher, a TIC Trens, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 7-Rubi de trens metropolitanos, promoverá, em parceria com a Américas Amigas, a oferta gratuita de exames de mamografia. A iniciativa reforça o compromisso da concessionária com o cuidado, a prevenção e o acesso à saúde para mulheres, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social.
A carreta da mamografia estará na estação Várzea Paulista da Linha 7-Rubi, no Sest/Senat da Vila Jaguara e em dois Centros de Educação Unificados (CEUs), nos bairros de Perus e Jaraguá, em datas específicas do mês de março. A ação, por meio da Américas Amigas, Organização da Sociedade Civil (Oscip) e entidade promotora dos Direitos Humanos, tem como objetivo ampliar o acesso ao rastreamento e à detecção precoce do câncer de mama, aumentando as chances de diagnóstico em estágios iniciais da doença.
A iniciativa disponibilizará 80 vagas por dia e a população interessada deve realizar o pré-cadastro e consultar os critérios de participação no site da Américas Amigas, em https://www.americasamigas.org.br/mamografias-gratuitas. O agendamento dos exames está associado à ordem de cadastramento, critérios médicos e de vulnerabilidade social definidos pelo projeto.
Além da mamografia, poderão ser realizados exames complementares, como ultrassom direcionado das mamas, e, quando necessário, encaminhamento para consulta com mastologista e biópsia. O laudo será disponibilizado em até duas horas. Cada ação contará com duas técnicas em mamografia, enfermeiro e médico especialista responsável pela emissão dos laudos e pela realização de ultrassonografia diagnóstica.
“Nosso objetivo é manter uma agenda permanente de ações que contribuam para a qualidade de vida dos passageiros. Parcerias como essa nos permitem ampliar o alcance dos serviços oferecidos e reforçar o compromisso da TIC Trens com o cuidado e a informação”, afirma Juliana Alcides, superintendente de Comunicação da TIC Trens.
A programação também contará com a participação do Sest/Senat, que oferecerá ações de saúde preventiva, orientações e atendimentos especializados nos locais que receberão a carreta.
Serviço
Carreta de Mamografia - Detecção e diagnóstico do câncer de mama no Mês da Mulher
- Sest/Senat
Datas: 4 a 7 de março
Horário: 8h às 16h
Endereço: Av. Cândido Portinari, 1100 - Vila Jaguara, São Paulo
- CEU de Perus
Datas: 11 a 14 de março
Horário: 8h às 16h
Endereço: R. Bernardo José de Lorena, S/N - Vila Fanton, São Paulo
- CEU Uirapuru
Datas: 18 a 21 de março
Horário: 8h às 16h
Endereço R. Nazir Miguel, 849 - Jardim João XXIII, São Paulo
- Estação de Várzea Paulista
Datas: 26 a 28 de março
Horário: 8h às 16h
Endereço: R. Antônio Feres Sada - Centro, Várzea Paulista