26 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
BUSCA

Nova CNH: Jundiaí registra 57 documentos emitidos em 2026

Por Redação | Detran-SP
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Marcello Casal Jr. / Agência Brasil
Números do Detran-SP mostram condutores que chegaram à primeira habilitação a partir do app CNH do Brasil
Números do Detran-SP mostram condutores que chegaram à primeira habilitação a partir do app CNH do Brasil

O Detran-SP registrou, em Jundiaí, 57 emissões de Permissão para Dirigir (PPD), em 2026, a partir do novo formato para obter a CNH. Esses motoristas chegaram à primeira habilitação iniciando o processo pelo aplicativo CNH do Brasil, opção disponível desde a publicação da Resolução Contran nº 1.020, em dezembro, pelo Ministério dos Transportes. Ao considerar os dois fluxos – novo e tradicional –, de janeiro até aqui, o número de documentos emitidos na cidade chega a 685.

As mudanças possibilitaram redução de custos e do tempo para concluir o processo de primeira habilitação. O curso teórico, agora, está disponível no portal da Senatran e as aulas práticas passam a um mínimo de duas horas, contra 20 horas anteriormente.

LEIA MAIS:

O estado de São Paulo passou a incorporar as medidas da nova regulamentação, como a retirada da baliza do exame prático, a possibilidade de realização da prova com veículo automático e a readequação do valor cobrado pelos exames médicos e psicológicos (R$ 90 cada um). Todas as informações atualizadas estão disponíveis na página da CNH Paulista, no portal do Detran-SP.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários