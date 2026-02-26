O Detran-SP registrou, em Jundiaí, 57 emissões de Permissão para Dirigir (PPD), em 2026, a partir do novo formato para obter a CNH. Esses motoristas chegaram à primeira habilitação iniciando o processo pelo aplicativo CNH do Brasil, opção disponível desde a publicação da Resolução Contran nº 1.020, em dezembro, pelo Ministério dos Transportes. Ao considerar os dois fluxos – novo e tradicional –, de janeiro até aqui, o número de documentos emitidos na cidade chega a 685.

As mudanças possibilitaram redução de custos e do tempo para concluir o processo de primeira habilitação. O curso teórico, agora, está disponível no portal da Senatran e as aulas práticas passam a um mínimo de duas horas, contra 20 horas anteriormente.

LEIA MAIS: