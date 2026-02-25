O prefeito respondeu a perguntas feitas pelos servidores, agradeceu os elogios pelo trabalho realizado e, ao final do encontro, parte dos guardas municipais visitou o gabinete. “Conversamos periodicamente com os servidores de cada secretaria. Já recebemos as equipes de Mobilidade e Transporte, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Educação e Promoção da Saúde. Agora chegou a vez de quem trabalha na Segurança Pública, e reforço que a Guarda Municipal é a polícia do nosso município”, afirmou o prefeito. “Criamos a Ronda Rural e investimos na aquisição de 27 novas viaturas, além de novos armamentos e tecnologia de ponta, como as câmeras de reconhecimento facial, que ajudam a identificar e prender foragidos da Justiça. Também aderimos ao programa ‘Muralha Paulista’, do Governo do Estado”, completou.

A Prefeitura de Jundiaí realizou mais uma edição do programa ‘Bom Dia Servidor’, criado pela atual Administração para escutar e valorizar ainda mais os servidores. Em fevereiro, mais de 100 servidores da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) de Jundiaí conversaram sobre suas carreiras e os desafios da profissão. O encontro, organizado pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAGP), ocorre mensalmente, com participação direta do prefeito Gustavo Martinelli.

O secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, lembrou as dificuldades enfrentadas pela pasta no primeiro ano de gestão, com orçamento menor que o do ano anterior para manutenção das viaturas e demais necessidades. “Mesmo assim, tivemos muitas conquistas, e o trabalho de todos resultou na manutenção da queda de quase todos os indicadores criminais em Jundiaí em 2025. Temos um caminho já pavimentado e vamos evoluir ainda mais. Estamos adquirindo uniformes de qualidade jamais vista na cidade para todo o nosso efetivo”, destacou.

A GM Juliana Martins, do programa Ludicidadania, afirmou que o ‘Bom Dia Servidor’ é uma boa oportunidade para todos falarem e serem ouvidos. “Como GM, mãe e mulher, vejo neste tipo de encontro uma chance de trocar ideias para que possamos trabalhar ainda melhor e atender cada vez mais a população. Já podemos frequentar a academia no CIES (Centro Integrado de Emergência e Segurança) durante o horário de serviço, exercitando o corpo e a mente”, revelou Martins, que tem 15 anos de corporação.

“Essa iniciativa mostra que a Prefeitura está criando um vínculo ainda mais forte com o servidor. Visitar o gabinete do prefeito foi excelente, pois a maioria dos servidores nunca teve essa oportunidade”, finalizou o GM Warlei Madeira, do Canil