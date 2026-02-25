Alguns municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) somaram 178 mm de chuva na terça-feira (24) e mobilizaram equipes durante toda a quarta-feira (25) para atendimentos emergenciais e ações de limpeza. Jundiaí, a mais afetada, permanece em ‘estado de atenção’. Somente nesta terça-feira (24), foram 67 mm em três horas, quedas de árvores e vias alagadas. Até a próxima sexta-feira ainda há previsão de chuvas.
O volume chama atenção. Em apenas 55 dias, Jundiaí já acumula cerca de 970 mm de chuva, o equivalente a 46,3% de todo o registrado em 2025, quando o total foi de 2.087 mm.
Segundo a Prefeitura, houve duas quedas de árvores, uma no bairro da Roseira e outra na rua Eduardo Tomanik, na Chácara Urbana. Nesta última, um veículo foi atingido, mas não houve vítimas. Também foi registrado o rompimento de uma galeria de águas pluviais na avenida Francisco Pereira de Castro, na altura do Jundiaí Shopping, provocando o deslocamento de terra para a pista.
Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos atuaram na limpeza e desobstrução das vias. A Secretaria de Mobilidade informou que atendeu dois pontos com alagamento e lama e um problema em semáforo. Apesar dos transtornos não há desalojados ou desabrigados.
Já em Campo Limpo Paulista, o acumulado foi de 48 mm. Não houve pontos de alagamento nem desalojados, mas o solo apresenta nível de saturação médio a alto. Uma árvore de grande porte caiu, sem vítimas, e as equipes seguem em monitoramento.
Em Jarinu, choveu 36 mm. Foram três chamados relacionados ao grande volume de água nas vias, sem registro de alagamentos, interdições ou vítimas. Duas árvores caíram e já foram removidas, e as equipes tiveram que fazer a limpeza e manutenção de estradas de terra. Em Itupeva, foram registrados 27 mm de chuva, sem ocorrências. Várzea Paulista, Cabreúva e Louveira não responderam aos questionamentos do Jornal de Jundiaí.
Previsão
A Defesa Civil de Jundiaí alerta para a possibilidade de chuvas persistentes até sexta-feira (27), com risco maior em áreas sujeitas a alagamentos e movimentação de solo. A orientação é evitar atravessar vias alagadas, não se abrigar sob árvores durante temporais e ficar atento a sinais de deslizamento. Em caso de emergência, os telefones são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).