Alguns municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) somaram 178 mm de chuva na terça-feira (24) e mobilizaram equipes durante toda a quarta-feira (25) para atendimentos emergenciais e ações de limpeza. Jundiaí, a mais afetada, permanece em ‘estado de atenção’. Somente nesta terça-feira (24), foram 67 mm em três horas, quedas de árvores e vias alagadas. Até a próxima sexta-feira ainda há previsão de chuvas.

O volume chama atenção. Em apenas 55 dias, Jundiaí já acumula cerca de 970 mm de chuva, o equivalente a 46,3% de todo o registrado em 2025, quando o total foi de 2.087 mm.

Segundo a Prefeitura, houve duas quedas de árvores, uma no bairro da Roseira e outra na rua Eduardo Tomanik, na Chácara Urbana. Nesta última, um veículo foi atingido, mas não houve vítimas. Também foi registrado o rompimento de uma galeria de águas pluviais na avenida Francisco Pereira de Castro, na altura do Jundiaí Shopping, provocando o deslocamento de terra para a pista.