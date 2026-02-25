A Prefeitura de Jundiaí prorrogou o prazo do edital do projeto ‘Adote uma Praça’. A medida busca contemplar espaços que ainda não foram adotados, ampliando a participação da sociedade na preservação dos equipamentos públicos e conservação de áreas verdes do município.
Desenvolvido pela Secretaria de Serviços Públicos (SMISP), em parceria com a Secretaria de Finanças (SMFIN) e Secretaria de Governo (SMGOV), o programa é uma oportunidade para que empresas, entidades e cidadãos contribuam com a melhoria e preservação dos espaços públicos urbanos, como áreas verdes e praças.
“O ‘Adote uma Praça’ é uma oportunidade para que mais pessoas e organizações participem da conservação, colaborando com o bem-estar de todos”, explicou o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra.
O programa é baseado na Lei Municipal nº 8.902/2018, e permite que pessoas físicas, jurídicas e grupos organizados adotem praças e áreas verdes, seguindo os critérios estabelecidos no Edital nº 2229628/2025. Adotar uma praça é uma parceria que beneficia empresas, moradores e a cidade.
