25 de fevereiro de 2026
ADOTE UMA PRAÇA

Projeto amplia participação popular e preservação de áreas verdes

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Programa ‘Adote uma Praça’: conservação e participação da sociedade
Programa ‘Adote uma Praça’: conservação e participação da sociedade

A Prefeitura de Jundiaí prorrogou o prazo do edital do projeto ‘Adote uma Praça’. A medida busca contemplar espaços que ainda não foram adotados, ampliando a participação da sociedade na preservação dos equipamentos públicos e conservação de áreas verdes do município.

Desenvolvido pela Secretaria de Serviços Públicos (SMISP), em parceria com a Secretaria de Finanças (SMFIN) e Secretaria de Governo (SMGOV), o programa é uma oportunidade para que empresas, entidades e cidadãos contribuam com a melhoria e preservação dos espaços públicos urbanos, como áreas verdes e praças.

“O ‘Adote uma Praça’ é uma oportunidade para que mais pessoas e organizações participem da conservação, colaborando com o bem-estar de todos”, explicou o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra.

O programa é baseado na Lei Municipal nº 8.902/2018, e permite que pessoas físicas, jurídicas e grupos organizados adotem praças e áreas verdes, seguindo os critérios estabelecidos no Edital nº 2229628/2025. Adotar uma praça é uma parceria que beneficia empresas, moradores e a cidade.

Acesse o link do formulário CLICANDO AQUI.

