Somente em janeiro de 2026 foram contabilizados 491 milímetros. Já fevereiro, até a manhã desta quarta-feira (25), soma 478 milímetros, com possibilidade de aumento até o fechamento do mês.

Em apenas 55 dias, Jundiaí já acumulou aproximadamente 970 milímetros de chuva. O número representa 46,3% de todo o volume de chuva registrado ao longo de 2025, quando o total chegou a 2.087 milímetros.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez, a situação é considerada excepcional dentro da série histórica iniciada em 2012. “É um cenário muito atípico. Em menos de dois meses já temos quase metade da chuva de todo o ano passado. Há, inclusive, a possibilidade de fevereiro se tornar o mês mais chuvoso desde o início das medições”, explicou.

Na tarde dessa terça-feira (24), o município também registrou uma das chuvas mais intensas do Estado em curto período: cerca de 67 milímetros em apenas três horas.

Drenagem danificada recebe reparos

Devido a intensidade da chuva que atingiu a cidade, houve o rompimento de uma galeria de águas pluviais na avenida Francisco Pereira de Castro, na altura do Jundiaí Shopping, provocando o deslocamento de terra para a via.