25 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
MENOS DE DOIS MESES

Jundiaí registra cerca de 970 milímetros de chuva em 55 dias

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O número representa 46,3% de todo o volume de chuva registrado ao longo de 2025
O número representa 46,3% de todo o volume de chuva registrado ao longo de 2025

Em apenas 55 dias, Jundiaí já acumulou aproximadamente 970 milímetros de chuva. O número representa 46,3% de todo o volume de chuva registrado ao longo de 2025, quando o total chegou a 2.087 milímetros.

Somente em janeiro de 2026 foram contabilizados 491 milímetros. Já fevereiro, até a manhã desta quarta-feira (25), soma 478 milímetros, com possibilidade de aumento até o fechamento do mês.

LEIA MAIS:

Segundo o coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez, a situação é considerada excepcional dentro da série histórica iniciada em 2012. “É um cenário muito atípico. Em menos de dois meses já temos quase metade da chuva de todo o ano passado. Há, inclusive, a possibilidade de fevereiro se tornar o mês mais chuvoso desde o início das medições”, explicou.

Na tarde dessa terça-feira (24), o município também registrou uma das chuvas mais intensas do Estado em curto período: cerca de 67 milímetros em apenas três horas.

Drenagem danificada recebe reparos

Devido a intensidade da chuva que atingiu a cidade, houve o rompimento de uma galeria de águas pluviais na avenida Francisco Pereira de Castro, na altura do Jundiaí Shopping, provocando o deslocamento de terra para a via.

Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) atuam desde a noite de ontem na limpeza da pista, desobstrução de bocas de lobo e retirada da lama. “Estamos realizando a contenção emergencial no local, enquanto nossos engenheiros trabalham na solução definitiva. Paralelamente, diversas equipes seguem nas ruas executando serviços de limpeza e desobstrução para minimizar os impactos das chuvas”, destacou o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra.

‘Operação contra Enchentes’

Mesmo com os rios Jundiaí, Jundiaí-Mirim e Guapeva com níveis elevados, influenciados também pelas chuvas nas cidades vizinhas, o número de ocorrências no município é considerado baixo pela Defesa Civil. De acordo com o órgão, os trabalhos preventivos realizados pela Prefeitura desde o início do ano passado, por meio do programa ‘Operação contra Enchentes’, têm sido fundamentais para evitar danos mais severos.

A força-tarefa reúne as secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Mobilidade e Transporte (SMMT), Casa Civil, por meio da Defesa Civil, Segurança Pública (SMSP), por meio da Guarda Municipal, além do Corpo de Bombeiros.
Entre os serviços executados estão:

  • Vistorias permanentes em áreas com histórico de alagamentos;
  • Limpeza de mais de 7.500 bocas de lobo;
  • Mais de 4 mil desobstruções com hidrojateamento;
  • Mais de 45 quilômetros de desassoreamento de rios e córregos;
  • Roçagem, raspagem e ações de limpeza urbana;
  • Poda e remoção de árvores que comprometiam a drenagem. 

“Se essas intervenções não tivessem sido realizadas, a situação poderia ser muito mais grave. A prevenção fez diferença direta no baixo número de ocorrências”, destacou Gimenez.

Em caso de emergência, o telefone da Defesa Civil é o 199 e o do Corpo de Bombeiros o 193

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários