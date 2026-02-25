A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), deu início à implementação do Programa SuperAção SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada ao acompanhamento intensivo de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O município concluiu a primeira etapa de adesão ao programa e, agora, inicia os procedimentos técnicos e operacionais para a efetiva implantação no território, incluindo a organização da governança local e a capacitação das equipes.

De acordo com os dados apresentados pelo Estado, Jundiaí contará com duas trilhas de atendimento, que juntas devem alcançar 633 famílias no município.