A dengue ainda é cercada por informações equivocadas que acabam diminuindo a percepção de risco e atrasando ações simples de prevenção. Para ajudar a esclarecer as principais dúvidas da população, a Prefeitura de Jundiaí reúne abaixo mitos e verdades sobre a doença, explicando como ocorre a transmissão, quais são os cuidados necessários em qualquer época do ano e por que a prevenção continua sendo a principal aliada no combate ao mosquito Aedes aegypti.
- Dengue só acontece no verão
Mito. O risco de dengue aumenta nos períodos de calor e chuva, especialmente entre os meses de fevereiro a abril, pois essas condições favorecem a reprodução do mosquito. Mas, a doença pode ocorrer durante todo o ano. Em áreas urbanas, a presença constante de água parada dentro e ao redor dos imóveis permite que o mosquito continue se reproduzindo mesmo fora do verão.
- Quem mora em apartamento não corre risco
Mito. Pratinhos de plantas, ralos pouco utilizados, caixas de passagem, bandejas de ar-condicionado e áreas comuns mal cuidadas podem se tornar criadouros em uma simples varanda, por exemplo. Além disso, apesar de o Aedes aegypti não conseguir alcançar grandes alturas, ele pode chegar a andares mais altos de prédios por outros meios, como elevadores e a própria roupa do morador.
- Dengue pode ser assintomática
Verdade. Algumas pessoas podem ser infectadas sem apresentar sintomas ou manifestar sinais leves, o que dificulta a identificação da doença. Mesmo assim, esses casos contribuem para a circulação do vírus, pois essas pessoas podem permanecer com o vírus no organismo e transmiti-lo aos mosquitos Aedes aegypti, reforçando a importância das ações preventivas contínuas.
- Água suja é o principal criadouro do mosquito
Mito. O mosquito transmissor da dengue prefere água limpa e parada. Ele também não precisa de muito volume: pequenas quantidades de água já são suficientes para o desenvolvimento das larvas, e os ovos do mosquito podem resistir por meses em locais secos, aguardando apenas o contato com a água para eclodir.
- O mosquito pica mais durante a noite
Mito. O Aedes aegypti tem hábitos predominantemente diurnos, com maior atividade no início da manhã e no fim da tarde, horários que o mosquito prefere para se alimentar.
- Quem já teve dengue está mais protegido
Mito. Existem quatro sorotipos do vírus da dengue. A infecção gera imunidade apenas contra o sorotipo adquirido, o que significa que a pessoa pode ter dengue novamente. Em alguns casos, reinfecções podem estar associadas a maior risco de complicações.
- Nenhum medicamento cura a dengue
Verdade. Não existe medicamento específico para eliminar o vírus da dengue. O tratamento é voltado ao alívio dos sintomas, como febre e dores no corpo, com uso de analgésicos indicados por profissional de saúde. Medicamentos como AAS e anti-inflamatórios devem ser evitados, pois podem aumentar o risco de complicações. A pessoa deve procurar a UBS ou Clínica da Família ao apresentar sinais de alerta, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, tontura, fraqueza excessiva ou piora do estado geral.
- A limpeza urbana ajuda diretamente no controle da dengue
Verdade. A remoção de lixo, entulho e materiais inservíveis que acumulam água reduz significativamente os criadouros do mosquito. A limpeza de vias, terrenos e áreas públicas, aliada ao descarte correto de resíduos, é uma ação essencial para diminuir o risco de transmissão da dengue. Sem água parada, não há mosquito!
- Ações simples são suficientes para eliminar grande parte dos criadouros
Verdade. Reservar apenas alguns minutos por semana para vistoriar quintais, calçadas e áreas comuns já faz uma grande diferença no combate à dengue. Neste ano, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), lançou a campanha “5 minutos que valem uma vida”, reforçando a importância de dedicar, uma vez por semana, o tempo curto de uma música ou de um café para cuidados simples, como eliminar os pratinhos de vasos de plantas, verificar calhas e ralos e descartar materiais que acumulam água.
- A vacina contra a dengue é segura e pode ser tomada pelo SUS
Verdade. A vacinação contra a dengue é segura, passou por avaliações rigorosas e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para os públicos definidos pelo Ministério da Saúde. Os imunizantes atualmente utilizados ajudam a reduzir casos graves e hospitalizações, seguindo indicações etárias e critérios específicos, conforme orientação das autoridades de saúde. Em Jundiaí, a vacina é aplicada no público entre 10 e 14 anos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, e para profissionais da Atenção Primária à Saúde, como parte da primeira etapa da vacinação das doses da Butantan-DV.