A dengue ainda é cercada por informações equivocadas que acabam diminuindo a percepção de risco e atrasando ações simples de prevenção. Para ajudar a esclarecer as principais dúvidas da população, a Prefeitura de Jundiaí reúne abaixo mitos e verdades sobre a doença, explicando como ocorre a transmissão, quais são os cuidados necessários em qualquer época do ano e por que a prevenção continua sendo a principal aliada no combate ao mosquito Aedes aegypti.

Dengue só acontece no verão

Mito. O risco de dengue aumenta nos períodos de calor e chuva, especialmente entre os meses de fevereiro a abril, pois essas condições favorecem a reprodução do mosquito. Mas, a doença pode ocorrer durante todo o ano. Em áreas urbanas, a presença constante de água parada dentro e ao redor dos imóveis permite que o mosquito continue se reproduzindo mesmo fora do verão. Quem mora em apartamento não corre risco

Mito. Pratinhos de plantas, ralos pouco utilizados, caixas de passagem, bandejas de ar-condicionado e áreas comuns mal cuidadas podem se tornar criadouros em uma simples varanda, por exemplo. Além disso, apesar de o Aedes aegypti não conseguir alcançar grandes alturas, ele pode chegar a andares mais altos de prédios por outros meios, como elevadores e a própria roupa do morador. Dengue pode ser assintomática

Verdade. Algumas pessoas podem ser infectadas sem apresentar sintomas ou manifestar sinais leves, o que dificulta a identificação da doença. Mesmo assim, esses casos contribuem para a circulação do vírus, pois essas pessoas podem permanecer com o vírus no organismo e transmiti-lo aos mosquitos Aedes aegypti, reforçando a importância das ações preventivas contínuas. Água suja é o principal criadouro do mosquito

Mito. O mosquito transmissor da dengue prefere água limpa e parada. Ele também não precisa de muito volume: pequenas quantidades de água já são suficientes para o desenvolvimento das larvas, e os ovos do mosquito podem resistir por meses em locais secos, aguardando apenas o contato com a água para eclodir. O mosquito pica mais durante a noite

Mito. O Aedes aegypti tem hábitos predominantemente diurnos, com maior atividade no início da manhã e no fim da tarde, horários que o mosquito prefere para se alimentar. Quem já teve dengue está mais protegido

Mito. Existem quatro sorotipos do vírus da dengue. A infecção gera imunidade apenas contra o sorotipo adquirido, o que significa que a pessoa pode ter dengue novamente. Em alguns casos, reinfecções podem estar associadas a maior risco de complicações. Nenhum medicamento cura a dengue

Verdade. Não existe medicamento específico para eliminar o vírus da dengue. O tratamento é voltado ao alívio dos sintomas, como febre e dores no corpo, com uso de analgésicos indicados por profissional de saúde. Medicamentos como AAS e anti-inflamatórios devem ser evitados, pois podem aumentar o risco de complicações. A pessoa deve procurar a UBS ou Clínica da Família ao apresentar sinais de alerta, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, tontura, fraqueza excessiva ou piora do estado geral. A limpeza urbana ajuda diretamente no controle da dengue

Verdade. A remoção de lixo, entulho e materiais inservíveis que acumulam água reduz significativamente os criadouros do mosquito. A limpeza de vias, terrenos e áreas públicas, aliada ao descarte correto de resíduos, é uma ação essencial para diminuir o risco de transmissão da dengue. Sem água parada, não há mosquito! Ações simples são suficientes para eliminar grande parte dos criadouros

Verdade. Reservar apenas alguns minutos por semana para vistoriar quintais, calçadas e áreas comuns já faz uma grande diferença no combate à dengue. Neste ano, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), lançou a campanha “5 minutos que valem uma vida”, reforçando a importância de dedicar, uma vez por semana, o tempo curto de uma música ou de um café para cuidados simples, como eliminar os pratinhos de vasos de plantas, verificar calhas e ralos e descartar materiais que acumulam água. A vacina contra a dengue é segura e pode ser tomada pelo SUS

Verdade. A vacinação contra a dengue é segura, passou por avaliações rigorosas e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para os públicos definidos pelo Ministério da Saúde. Os imunizantes atualmente utilizados ajudam a reduzir casos graves e hospitalizações, seguindo indicações etárias e critérios específicos, conforme orientação das autoridades de saúde. Em Jundiaí, a vacina é aplicada no público entre 10 e 14 anos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, e para profissionais da Atenção Primária à Saúde, como parte da primeira etapa da vacinação das doses da Butantan-DV.