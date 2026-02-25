Os bebês assistidos pelo Programa de Intervenção Preventiva (PIP) da Apae de Jundiaí contam com um espaço revitalizado para o desenvolvimento das atividades de estimulação. As melhorias foram viabilizadas pela parceria com o Rotary Club de Jundiaí Sul, que contribuiu com a doação de novos recursos terapêuticos, tornando o ambiente ainda mais preparado para acolher e estimular as crianças na primeiríssima infância.
O espaço foi projetado com foco na segurança, flexibilidade e incentivos sensoriais, contribuindo para a estimulação adequada dos bebês e orientação às famílias, a fim de prevenir atrasos no desenvolvimento e potencializar habilidades desde os primeiros anos de vida. “Um ambiente com mais benefícios é essencial para garantir qualidade no atendimento e no resultado das intervenções, estimular precocemente as habilidades e acolher as famílias”, destaca o presidente da Apae de Jundiaí, Alessandro Mazzola.
Representando o Rotary, Enivana de Moura e Guilherme Gropelo conheceram o novo espaço e elogiaram a iniciativa. “O objetivo da parceria, com a doação dos brinquedos, é fortalecer a inclusão, além de apoiar o trabalho da Apae de Jundiaí, que é belíssimo”, destacou Enivana, presidente da associação. Pela Apae acompanharam a visita os diretores Luiz Bernardo Begiato, Wagner Chacha e Alberto Mori; a diretora-executiva Suely Angelotti; e a coordenadora de saúde, Camila Mendes.
Ambiente seguro
A sala do Programa de Intervenção Preventiva (PIP) foi toda decorada com motivos infantis e recebeu novos equipamentos:
- Tatame de EVA de alta densidade, cobrindo toda a área, garantindo proteção contra quedas e conforto térmico;
- Circuito de espuma com módulos em diferentes formatos, como rampa, túnel, escada e cilindros, voltados à estimulação motora grossa e organização corporal;
- Espelho grande de parede, instalado em altura adequada ao chão, favorecendo o reconhecimento corporal, a interação e a percepção visual;
- Brinquedos educativos e sensoriais, incluindo blocos, instrumentos musicais, brinquedos de encaixe, bolas com texturas e fantoches, que estimulam o desenvolvimento cognitivo, a motricidade fina e a interação social.
Além dos recursos terapêuticos, o espaço também ganhou uma nova decoração com a instalação de papel de parede, doados por empresas parceiras. A Apae de Jundiaí agradece a parceria, iniciativa que potencializa o compromisso conjunto com a inclusão, o cuidado desde os primeiros anos de vida e a promoção de mais qualidade de vida para os bebês e seus familiares.