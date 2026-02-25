Os bebês assistidos pelo Programa de Intervenção Preventiva (PIP) da Apae de Jundiaí contam com um espaço revitalizado para o desenvolvimento das atividades de estimulação. As melhorias foram viabilizadas pela parceria com o Rotary Club de Jundiaí Sul, que contribuiu com a doação de novos recursos terapêuticos, tornando o ambiente ainda mais preparado para acolher e estimular as crianças na primeiríssima infância.

O espaço foi projetado com foco na segurança, flexibilidade e incentivos sensoriais, contribuindo para a estimulação adequada dos bebês e orientação às famílias, a fim de prevenir atrasos no desenvolvimento e potencializar habilidades desde os primeiros anos de vida. “Um ambiente com mais benefícios é essencial para garantir qualidade no atendimento e no resultado das intervenções, estimular precocemente as habilidades e acolher as famílias”, destaca o presidente da Apae de Jundiaí, Alessandro Mazzola.

Representando o Rotary, Enivana de Moura e Guilherme Gropelo conheceram o novo espaço e elogiaram a iniciativa. “O objetivo da parceria, com a doação dos brinquedos, é fortalecer a inclusão, além de apoiar o trabalho da Apae de Jundiaí, que é belíssimo”, destacou Enivana, presidente da associação. Pela Apae acompanharam a visita os diretores Luiz Bernardo Begiato, Wagner Chacha e Alberto Mori; a diretora-executiva Suely Angelotti; e a coordenadora de saúde, Camila Mendes.