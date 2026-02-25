A Prefeitura de Jundiaí tem aumentado o rigor na fiscalização de terrenos não edificados,ou seja, sem construção, principalmente quando trata-se de falta de manutenção. Só este ano, segundo o Departamento de Zeladoria e Conservação (DZC), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, foram emitidas 671 notificações e imposições de multa por falta de manutenção.
A média mensal, por ora, é de 335,5 emissões, dado superior ao registrado em 2025, que teve média de 289,5 por mês, totalizando 3.474 ocorrências ao longo do ano. O DCZ diz que não é possível discriminar, neste montante, o número de notificações e de multas expedidas.
A maior parte das demandas está relacionada à limpeza e manutenção, principalmente em relação a mato alto e acúmulo de resíduos. Também são frequentes as solicitações envolvendo a construção ou reparo de muros, manutenção de calçadas, descarte irregular de entulho no interior dos lotes baldios e situações com potencial risco sanitário ou urbano. Todas as movimentações são publicadas nas edições de Imprensa Oficial do município.
“Em 2026, passou-se a ampliar a utilização da publicação na Imprensa Oficial (IO) como forma complementar de dar ciência aos proprietários, em observância aos princípios da Transparência e da Eficiência. O objetivo é ampliar os meios de comunicação formal e assegurar maior efetividade na ciência das obrigações legais e no processo administrativo”, disse a administração.
A atuação da administração municipal é baseada nas Leis Municipais nº 8.833/2019 e nº 6.984/2009, que determinam a obrigatoriedade de manter terrenos limpos, impedir acúmulo de resíduos, construir e conservar muros quando exigido e garantir calçadas em condições adequadas de uso. Em caso de descumprimento, o proprietário pode receber multa administrativa, ter o serviço executado pela Prefeitura de forma subsidiária e arcar com os custos, inclusive com possibilidade de inscrição em dívida ativa.
Atualmente, a multa para limpeza de terreno corresponde a 10% da Unidade Fiscal do Município (UFM) por metro quadrado do lote. A UFM vigente para o exercício de 2026 é de R$ 241,31. Assim, a multa equivale a R$ 24,13 por metro quadrado do lote não edificado.
Solicitações
Em 2026, o Departamento de Zeladoria e Conservação (DZC) informou que recebeu, até o dia 20 de fevereiro, 564 solicitações de munícipes por meio do canal 156 para a manutenção de imóveis não edificados e manutenção de calçadas. Em 2025, foram 2.797. A denúncia é o primeiro passo para uma possível notificação. Após feita, é realizada a fiscalização de rotina e a vistoria técnica que constate irregularidade. A Prefeitura informa também mantém a fiscalização feita por agentes do DZC, com vistorias presenciais e monitoramento de áreas com reincidência.
"A maior parte das ações decorre de solicitações de famílias que residem no entorno de terrenos baldios. Muitas vezes, a falta de manutenção adequada em um único imóvel tem potencial de impactar diretamente moradores em um raio de até 200 metros, seja pelo acúmulo de resíduos, proliferação de vetores ou degradação do ambiente urbano. Embora a atuação esteja inserida no contexto da zeladoria urbana, os efeitos do trabalho refletem também na saúde pública, na segurança, na mobilidade e na qualidade de vida da coletividade”, afirma o agente de fiscalização de posturas municipais do Departamento de Zeladoria e Conservação, Daniel Lemes.