A Prefeitura de Jundiaí tem aumentado o rigor na fiscalização de terrenos não edificados,ou seja, sem construção, principalmente quando trata-se de falta de manutenção. Só este ano, segundo o Departamento de Zeladoria e Conservação (DZC), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, foram emitidas 671 notificações e imposições de multa por falta de manutenção.

A média mensal, por ora, é de 335,5 emissões, dado superior ao registrado em 2025, que teve média de 289,5 por mês, totalizando 3.474 ocorrências ao longo do ano. O DCZ diz que não é possível discriminar, neste montante, o número de notificações e de multas expedidas.

A maior parte das demandas está relacionada à limpeza e manutenção, principalmente em relação a mato alto e acúmulo de resíduos. Também são frequentes as solicitações envolvendo a construção ou reparo de muros, manutenção de calçadas, descarte irregular de entulho no interior dos lotes baldios e situações com potencial risco sanitário ou urbano. Todas as movimentações são publicadas nas edições de Imprensa Oficial do município.