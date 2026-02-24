Antes realizada nos territórios, junto aos CRAS, a feira agora ganha um novo espaço, estruturado para oferecer uma experiência mais completa. A mudança de espaço promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), amplia a proposta do programa, além de promover ambiente ainda mais acolhedor, com momentos de convivência, atividades complementares e fortalecimento de vínculos para os idosos atendidos pela rede sociassistencial.

A ‘Feira do Bem’ passa a ser realizada às sextas-feiras, a partir das 14h, na Vila de Oportunidades, no Complexo Fepasa. Lançada em outubro de 2025, durante o encerramento da Semana do Idoso, a iniciativa já beneficia cerca de 500 idosos e distribui mais de 3,3 toneladas de alimentos frescos e de qualidade por mês em diferentes regiões da cidade.

Para garantir o acesso dos idosos, um ônibus da SMADS realiza o transporte a partir dos CRAS de cada região até a Vila de Oportunidades, onde eles podem realizar suas “compras” com a moeda social Japi. O programa também contempla idosos com dificuldade de locomoção. Nestes casos, as equipes dos CRAS organizam as sacolas e garantem a entrega em domicílio ou com o apoio de familiares, assegurando que ninguém fique sem atendimento.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, destaca a importância da nova fase do programa. “’A Feira do Bem’ vai muito além da distribuição de alimentos. Ela promove dignidade, convivência e autonomia. Ao trazer a feira para a Vila de Oportunidades, ampliamos as possibilidades de integração, aprendizado e fortalecimento de vínculos, reforçando nosso compromisso com a segurança alimentar e com o cuidado integral à pessoa idosa”.

A Vila de Oportunidades, localizada no Complexo Fepasa, é um espaço recém-inaugurado, idealizado pela SMADS, voltado ao cuidado, proteção, geração de renda e promoção da autonomia para pessoas em situação de vulnerabilidade.