Jundiaí conta atualmente com 153.675 pessoas inadimplentes, segundo dados do Serasa, obtidos com exclusividade pelo Jornal de Jundiaí. O montante representa 34,7% da população, estimada em 443.221 habitantes pelo último Censo do IBGE de 2022. Ao todo, os jundiaienses devem mais de R$ 1,3 bilhão, distribuídos em 656.229 dívidas. O ticket médio é de R$ 8,5 mil por inadimplente e R$ 1,99 mil por dívida.
O Serasa não realiza levantamento do segmento da dívida por cidades. No Estado de São Paulo, porém, os setores com maior concentração de débitos são as utilities, como energia elétrica, água, esgoto e gás, representando cerca de 31% das dívidas, seguidos por bancos e cartões (25%) e financeiras (19%).
Para auxiliar consumidores a regularizarem seus débitos, a 35ª edição do Feirão Limpa Nome da Serasa começou nesta segunda-feira (23) e segue até 1º de abril de 2026, reunindo mais de 2,2 mil empresas parceiras em todo o país. As condições são as mesmas em todos os canais de atendimento, online ou presencial, e os descontos podem chegar a 99%.
Durante o mutirão, os participantes podem negociar dívidas com bancos, financeiras, operadoras de telefonia, varejistas, empresas de energia, universidades e cooperativas de crédito, com parcelas a partir de R$ 9,90. Pagamentos podem ser feitos via boleto, PIX ou cartão, e em alguns casos o nome é regularizado imediatamente após o pagamento via PIX. Débitos antigos, com mais de cinco anos, também podem receber condições especiais.
“A inadimplência não é apenas um reflexo de atrasos pontuais, mas de um contexto econômico que pressiona o orçamento das famílias e dificulta o planejamento financeiro de longo prazo”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa. “Por isso, o Feirão vai além da negociação de dívidas e pode ser o primeiro passo de uma jornada de educação financeira, ao permitir que o consumidor entenda sua situação, renegocie compromissos em condições mais justas e volte a planejar o futuro com mais clareza.”
Para aproveitar as ofertas, os consumidores poderão negociar as dívidas de forma online, pelo site do Serasa (serasalimpanome.com.br), pelo aplicativo do Serasa, que pode ser encontrado no Google Play ou App Store, ou pelo WhatsApp (11) 99575-2096.
Fora do saldão
Débitos protestados em cartório, dívidas ativas com o governo, cheques sem fundo ou casos de falência não entram no feirão, sendo necessário procurar diretamente o órgão ou credor responsável. Antes de fechar qualquer acordo, o consumidor pode consultar gratuitamente todas as pendências pelo Extrato Serasa, disponível no site e aplicativo.
O Feirão Limpa Nome ocorre em meio a um cenário de alta inadimplência nacional: o Brasil encerrou 2025 com 81,2 milhões de pessoas negativadas, o equivalente a 49,7% da população adulta, mostrando a importância de iniciativas que incentivem a regularização e promovam a educação financeira.