Jundiaí conta atualmente com 153.675 pessoas inadimplentes, segundo dados do Serasa, obtidos com exclusividade pelo Jornal de Jundiaí. O montante representa 34,7% da população, estimada em 443.221 habitantes pelo último Censo do IBGE de 2022. Ao todo, os jundiaienses devem mais de R$ 1,3 bilhão, distribuídos em 656.229 dívidas. O ticket médio é de R$ 8,5 mil por inadimplente e R$ 1,99 mil por dívida.

O Serasa não realiza levantamento do segmento da dívida por cidades. No Estado de São Paulo, porém, os setores com maior concentração de débitos são as utilities, como energia elétrica, água, esgoto e gás, representando cerca de 31% das dívidas, seguidos por bancos e cartões (25%) e financeiras (19%).

Para auxiliar consumidores a regularizarem seus débitos, a 35ª edição do Feirão Limpa Nome da Serasa começou nesta segunda-feira (23) e segue até 1º de abril de 2026, reunindo mais de 2,2 mil empresas parceiras em todo o país. As condições são as mesmas em todos os canais de atendimento, online ou presencial, e os descontos podem chegar a 99%.