Já Maria Helena de Oliveira Franca esperou 28 anos pelo documento. Emocionada, ela falou sobre o significado da conquista: “Hoje eu estou muito feliz. Era a coisa que eu mais desejava na minha vida. Eu não queria morrer sem deixar tudo certo para os meus filhos. Foi muita luta e muito sacrifício, mas conseguimos”.

A secretária de Habitação Social, Kelly Galbieri, ressaltou a importância do momento para as famílias e para a administração municipal. “Ter esse documento na mão é de extrema importância. Ele garante segurança jurídica. Se quiserem vender, transferir ou deixar de herança para os filhos, agora é possível. Sem a matrícula, existe apenas o contrato de compra e venda, que não tem o mesmo valor legal. Entregar essa matrícula é uma alegria para todos nós. Que venham muitas outras”, afirmou.

O diretor de Regularização Fundiária, Clovis Pinhata, enfatizou que o trabalho de regularização tem sido intensificado. “Em apenas um ano de governo, já entregamos 915 matrículas, ou seja, 915 imóveis regularizados. Isso representa segurança jurídica para centenas de famílias e demonstra o compromisso da administração com a política habitacional e com o direito à moradia regular”, pontuou.