Até o dia 28 de fevereiro, o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro recebe a exposição da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), reunindo obras que dialogam com o presente, revelando diferentes olhares, técnicas e narrativas que expressam a diversidade cultural e a potência da arte como forma de reflexão, identidade e conexão. Com entrada gratuita, a exposição é um convite para o público mergulhar na produção artística contemporânea e na riqueza criativa de artistas municipais contemplados.

A iniciativa é viabilizada pela PNAB, criada pela Lei nº 14.399/2022, que garante recursos contínuos do Governo Federal para fortalecer o setor cultural em todo o país. “Em Jundiaí, a PNAB contribui diretamente para a valorização dos fazedores de cultura, possibilitando que artistas e coletivos desenvolvam seus trabalhos com mais estrutura, visibilidade e reconhecimento. Ao mesmo tempo, amplia o acesso da população à arte, aproximando diferentes públicos das mais diversas manifestações culturais e promovendo uma cultura mais inclusiva, democrática e acessível a todos”, destaca o Diretor da Cultura de Jundiaí, William Ramos.

