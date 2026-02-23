23 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EXPOSIÇÃO PNAB

Centro das Artes recebe mostra que viabiliza o acesso à arte

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Exposição da PNAB reúne obras de artistas municipais no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro
Exposição da PNAB reúne obras de artistas municipais no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro

Até o dia 28 de fevereiro, o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro recebe a exposição da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), reunindo obras que dialogam com o presente, revelando diferentes olhares, técnicas e narrativas que expressam a diversidade cultural e a potência da arte como forma de reflexão, identidade e conexão. Com entrada gratuita, a exposição é um convite para o público mergulhar na produção artística contemporânea e na riqueza criativa de artistas municipais contemplados.

A iniciativa é viabilizada pela PNAB, criada pela Lei nº 14.399/2022, que garante recursos contínuos do Governo Federal para fortalecer o setor cultural em todo o país. “Em Jundiaí, a PNAB contribui diretamente para a valorização dos fazedores de cultura, possibilitando que artistas e coletivos desenvolvam seus trabalhos com mais estrutura, visibilidade e reconhecimento. Ao mesmo tempo, amplia o acesso da população à arte, aproximando diferentes públicos das mais diversas manifestações culturais e promovendo uma cultura mais inclusiva, democrática e acessível a todos”, destaca o Diretor da Cultura de Jundiaí, William Ramos.

LEIA MAIS:

A exposição integra a modalidade de ‘Aquisição de Obras’, uma ação que contribui diretamente para a valorização dos artistas, o fortalecimento da cultura local e a ampliação do acervo público municipal, o que democratiza e reafirma o compromisso com a valorização da criatividade, da memória e da expressão contemporânea.

As obras podem ser visitadas no piso superior do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, na Galeria de Exposições Olga de Brito, espaço dedicado à difusão e valorização das artes visuais no município.
Mais do que uma mostra, a exposição se transforma em um convite ao encontro entre o público e a arte. É uma oportunidade de contemplar, sentir e valorizar o trabalho de diversos artistas de Jundiaí, reafirmando a arte como um patrimônio que pertence a todos.

Serviço

“Exposição PNAB”
Data: até 28 de fevereiro
Local: Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro – rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro, Jundiaí/SP.
Horário de funcionamento: terça a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 9h às 14h.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários