Até o dia 28 de fevereiro, o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro recebe a exposição da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), reunindo obras que dialogam com o presente, revelando diferentes olhares, técnicas e narrativas que expressam a diversidade cultural e a potência da arte como forma de reflexão, identidade e conexão. Com entrada gratuita, a exposição é um convite para o público mergulhar na produção artística contemporânea e na riqueza criativa de artistas municipais contemplados.
A iniciativa é viabilizada pela PNAB, criada pela Lei nº 14.399/2022, que garante recursos contínuos do Governo Federal para fortalecer o setor cultural em todo o país. “Em Jundiaí, a PNAB contribui diretamente para a valorização dos fazedores de cultura, possibilitando que artistas e coletivos desenvolvam seus trabalhos com mais estrutura, visibilidade e reconhecimento. Ao mesmo tempo, amplia o acesso da população à arte, aproximando diferentes públicos das mais diversas manifestações culturais e promovendo uma cultura mais inclusiva, democrática e acessível a todos”, destaca o Diretor da Cultura de Jundiaí, William Ramos.
LEIA MAIS:
A exposição integra a modalidade de ‘Aquisição de Obras’, uma ação que contribui diretamente para a valorização dos artistas, o fortalecimento da cultura local e a ampliação do acervo público municipal, o que democratiza e reafirma o compromisso com a valorização da criatividade, da memória e da expressão contemporânea.
As obras podem ser visitadas no piso superior do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, na Galeria de Exposições Olga de Brito, espaço dedicado à difusão e valorização das artes visuais no município.
Mais do que uma mostra, a exposição se transforma em um convite ao encontro entre o público e a arte. É uma oportunidade de contemplar, sentir e valorizar o trabalho de diversos artistas de Jundiaí, reafirmando a arte como um patrimônio que pertence a todos.
Serviço
“Exposição PNAB”
Data: até 28 de fevereiro
Local: Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro – rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro, Jundiaí/SP.
Horário de funcionamento: terça a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 9h às 14h.