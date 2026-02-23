23 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CIDADANIA ITINERANTE

Secretaria de Justiça oferta serviços essenciais em Jundiaí

Por Da redação | Secretaria de Justiça
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
Serão distribuídas 100 senhas e o atendimento ocorrerá por ordem de chegada
Serão distribuídas 100 senhas e o atendimento ocorrerá por ordem de chegada

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) traz para Jundiaí o Cidadania Itinerante no próximo sábado (28). O programa oferece serviços essenciais gratuitos de documentação e outros direitos básicos.

Serão distribuídas 100 senhas e o atendimento ocorrerá por ordem de chegada, até uma hora antes do fim dos atendimentos.

LEIA MAIS:

Serviços disponíveis

Entre os serviços ofertados, estão:

  • Agendamento de 1.ª e 2.ª via de RG;
  • Agendamento de 2.ª via de CNH;
  • Agendamento na Receita Federal;
  • Atestado de antecedentes criminais;
  • Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular;
  • Consulta Serasa;
  • Criação de conta GOV;
  • Elaboração de currículo;
  • Emissão 2.ª via de CPF e título de eleitor;
  • Emissão de 2.ª via de contas (água e luz);
  • Encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC;
  • Entrada no seguro-desemprego;
  • Orientações com Procon e Defensoria Pública;
  • Orientações migratórias com a Organização Internacional para as Migrações (OIM);
  • Recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero de intolerância religiosa;
  • Registro de boletim de ocorrência;
  • Solicitação de 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito;
  • Orientações sobre a plataforma Trampolim.

Serviço

Data: sábado (28)
Horário: das 9h às 17h
Endereço: Avenida Francisco Roveri, 505 - Parque Residencial Almerinda Chaves – Jundiaí/SP

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários