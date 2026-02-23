A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) traz para Jundiaí o Cidadania Itinerante no próximo sábado (28). O programa oferece serviços essenciais gratuitos de documentação e outros direitos básicos.
Serão distribuídas 100 senhas e o atendimento ocorrerá por ordem de chegada, até uma hora antes do fim dos atendimentos.
LEIA MAIS:
- ‘Prefeitura na Área’ terá mutirão de cidadania e serviços
- Debea castra 4,5 mil animais em 2025 e número aumentará em 2026
Serviços disponíveis
Entre os serviços ofertados, estão:
- Agendamento de 1.ª e 2.ª via de RG;
- Agendamento de 2.ª via de CNH;
- Agendamento na Receita Federal;
- Atestado de antecedentes criminais;
- Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular;
- Consulta Serasa;
- Criação de conta GOV;
- Elaboração de currículo;
- Emissão 2.ª via de CPF e título de eleitor;
- Emissão de 2.ª via de contas (água e luz);
- Encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC;
- Entrada no seguro-desemprego;
- Orientações com Procon e Defensoria Pública;
- Orientações migratórias com a Organização Internacional para as Migrações (OIM);
- Recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero de intolerância religiosa;
- Registro de boletim de ocorrência;
- Solicitação de 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito;
- Orientações sobre a plataforma Trampolim.
Serviço
Data: sábado (28)
Horário: das 9h às 17h
Endereço: Avenida Francisco Roveri, 505 - Parque Residencial Almerinda Chaves – Jundiaí/SP